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Дальнее зарубежье 01.08.2018 09:20

Отвод проиранских сил с юга Сирии был осуществлен при содействии России - Лаврентьев

Проиранские формирования в южной зоне деэскалации в Сирии были отведены по договоренности с Израилем и при гарантии российской стороны на 85 км от линии разграничения, заявил спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев.

"Такая договоренность сохраняется. Иранские силы, действительно, были отведены из этого района (южной зоны деэскалации на территории Сирии - ИФ) для того, чтобы не раздражать руководство Израиля, которое стало все чаще и чаще прибегать к силовым методам нанесения каких-то ударов по отдельным объектам иранцев, которые находились в этом районе",- сказал А.Лаврентьев в интервью "Интерфаксу".

"При нашем содействии проиранские силы были отведены из этого района на 85 км, эта договоренность сохраняется", - отметил он.

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Тэги: СИРИЯ, ЮГ, СИЛЫ, ОТВОД

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]