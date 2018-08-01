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Дальнее зарубежье 01.08.2018 09:40

Ходорковский сообщил, что получил неофициальное, но достаточное подтверждение гибели троих журналистов в Центральноафриканской республике

Михаил Ходорковский, основатель "Центра управления расследованиями", совместно с которым снимали документальный фильм погибшие в Центральноафриканской республике журналисты, заявил, что будет добиваться установления виновных в случившемся.

"Я приложу усилия к установлению виновных", - написал М.Ходорковский в своем "Фейсбуке".

Он отметил, что получил "неофициальное, но достаточное подтверждение" гибели всех троих членов съемочной группы.

"Эта группа работала совместно с моим проектом "Центр управления расследованиями" над расследованием "Российские наемники"", - сообщил он.

Пресс-секретарь М.Ходорковского Максим Дбар сообщил "Интерфаксу", что решение о возможных действиях пока не принято.

"Какие потребуются усилия для установления виновных - те и будем предпринимать. Свое расследование, обращение к властям - мы пока не знаем, что потребуется", - сказал он.

Ранее сообщалось, что в Центральноафриканской республике погибли российский журналист Орхан Джемаль, где он вместе с режиссером-документалистом Александром Расторгуевым и, предположительно, оператором Кирилл Радченко снимал фильм о частных военных компаниях.

Позднее жена О.Джемаля Ирина Гордиенко сообщила "Интерфаксу", что опознала по фотографии тело мужа, погибшего в Центральноафриканской республике.

По данному факту СК РФ возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.105 УК РФ (убийство).

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Тэги: РОССИЯ, ЦАР, ЖУРНАЛИСТЫ, ХОДОРКОВСКИЙ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]