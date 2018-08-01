Ходорковский сообщил, что получил неофициальное, но достаточное подтверждение гибели троих журналистов в Центральноафриканской республике

Михаил Ходорковский, основатель "Центра управления расследованиями", совместно с которым снимали документальный фильм погибшие в Центральноафриканской республике журналисты, заявил, что будет добиваться установления виновных в случившемся.
"Я приложу усилия к установлению виновных", - написал М.Ходорковский в своем "Фейсбуке".
Он отметил, что получил "неофициальное, но достаточное подтверждение" гибели всех троих членов съемочной группы.
"Эта группа работала совместно с моим проектом "Центр управления расследованиями" над расследованием "Российские наемники"", - сообщил он.
Пресс-секретарь М.Ходорковского Максим Дбар сообщил "Интерфаксу", что решение о возможных действиях пока не принято.
"Какие потребуются усилия для установления виновных - те и будем предпринимать. Свое расследование, обращение к властям - мы пока не знаем, что потребуется", - сказал он.
Ранее сообщалось, что в Центральноафриканской республике погибли российский журналист Орхан Джемаль, где он вместе с режиссером-документалистом Александром Расторгуевым и, предположительно, оператором Кирилл Радченко снимал фильм о частных военных компаниях.
Позднее жена О.Джемаля Ирина Гордиенко сообщила "Интерфаксу", что опознала по фотографии тело мужа, погибшего в Центральноафриканской республике.
По данному факту СК РФ возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.105 УК РФ (убийство).
Глава Минобороны Азербайджана проверил боеготовность подразделений в прифронтовой зоне
Расулов возглавил Национальное архивное управление Азербайджана
Баку и Москва обсудили вопросы взаимодействия между военно-морскими силами
Нефть продолжает дешеветь из-за роста запасов в США, Brent - ниже $74 за баррель
Манат подорожал к евро и рублю, стабилен к доллару
Азербайджан подтвердил интерес к покупке 10 самолетов Ан-178 – глава ГП Антонов
Доля частного сектора в медицинских услугах в Азербайджане в 2022 году достигнет 75%
Правоохранительным органам Азербайджана переданы документы по подозреваемым в организации пожара в Алтыагачском нацпарке
Президент Алиев подписал распоряжение о награждении Винер орденом "Дружбы" за вклад в укреплении азербайджано-российских отношений в спорте
ГААД получит 3,4 млн манатов на строительство и реконструкцию автодороги на юге Азербайджана
ГААД получит 8 млн манатов на строительство автодороги в центральной части Азербайджана
"Azerxalcha" получит 2 млн манатов на создание мастерской по производству ковров в Тертере
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) ОБЪЯВЛЯЕТ ТЕНДЕР по приобретению технической поддержки «HP 4 hour 24x7 Proactive Care SVC» сроком на 1 год
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
"AccessBank" планирует увеличить уставный капитал на 140 млн манатов
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений