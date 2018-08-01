Путин и Трамп занимают первые строчки в рейтинге самых упоминаемых персон в российской прессе - данные СКАН

Президент РФ Владимир Путин остается на первом месте в десятке самых упоминаемых персон в российской прессе, по итогам июля он получил 278 280 ссылок в материалах российских СМИ политической и финансово-экономической направленности.
Таковы данные "Системы комплексного анализа новостей" (СКАН), созданной "Интерфаксом".
На втором месте находится президент США Дональд Трамп с 183 673 ссылками, третье место у российского премьера Дмитрия Медведева (48 487). Украинский президент Петр Порошенко по-прежнему занимает четвертое место в рейтинге СКАН (40 009 упоминаний в СМИ). Мэр Москвы Сергей Собянин находится на пятом месте (27 285).
Вторая половина топ-10 остается под влиянием чемпионата мира по футболу: на шестой позиции оказался главный тренер сборной России Станислав Черчесов (26 596), на восьмой - португальский нападающий Криштиану Роналду (21 694), на девятой - капитан и вратарь сборной России Игорь Акинфеев (19 784).
В топ-10 впервые с начала 2018 года попал губернатор Московской области Андрей Воробьёв (7-е место, 24 042 упоминания).
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков занимает 10-ю строчку (18 895 упоминаний). Покинули рейтинг северокорейский лидер Ким Чен Ын и канцлер Германии Ангела Меркель.
Значение рейтинга определяется по количеству документов с упоминанием той или иной персоны за указанный период, поступивших в базу данных СКАН из центральных и региональных СМИ, информационных агентств, специализированных и отраслевых изданий, ТВ и радио, интернет-сайтов.
СКАН (www.scan-interfax.ru) - продукт Международной информационной группы "Интерфакс" - обеспечивает пользователей оперативной информацией и доступом к электронным архивам СМИ, предоставляет уникальную возможность мониторинга и анализа текстовой информации.
В настоящее время в базе данных "СКАН" насчитывается 27 655 наименований активных источников. Общее количество документов, импортированных в базу данных "СКАН" превышает 422 млн. Ежедневно в базу данных СКАН поступает более 300 тыс. документов.
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