BP-Azerbaijan в I полугодии сократила добычу газа с Шах-Дениз на 2%

Компания "BP-Azerbaijan" в I-ом полугодии 2018 года добыла с месторождения Шах-Дениз 5 млрд кубометров газа, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в компании.
Как сообщалось, в I-ом полугодии 2017 года добыча газа с месторождения Шах-Дениз составила 5,1 млрд кубометров. Таким образом, объем добычи газа с этого месторождения за отчетный период 2018 года сократился на 2%.
"Также в I-ом полугодии 2018 года с месторождения Шах-Дениз добыто 1,1 млн тонн конденсата (спад на 8,4% - ИФ-Аз). В настоящее время максимальная мощность существующей добывающей системы на месторождении составляет 32 млн кубометров газа в сутки (более 11 млрд кубометров в год –ИФ-Аз)", - отметили в компании.
По данным компании, в I-ом полугодии 2018 года общий объем затрат по проекту Шах-Дениз составил $1 мдрд 48 млн (спад на 44,5%), из которых эксплуатационные расходы - $250 млн, капитальные - $798 млрд. Причем основной объем капзатрат пришелся на работы в рамках Стадии-2 разработки месторождения Шах-Дениз.
В I-ом полугодии 2018 года транспортировка по Южно-кавказской трубопроводной магистрали (ЮКТМ или Баку-Тбилиси-Эрзерум - ИФ) составляла в среднем 21 млн кубометров газа в сутки. Капитальные затраты на обслуживание ЮКТМ в I-ом полугодии 2017 года составили $241 млн, эксплуатационные - $18 млн.
Как сообщалось, в 2017 году BP-Azerbaijan добыла с месторождения Шах-Дениз 10,2 млрд кубометров газа и 2,4 млн тонн конденсата.
Контракт на разработку месторождения Шах-Дениз был подписан в Баку 4 июня 1996 года и ратифицирован Милли Меджлисом 17 октября того же года. Участниками проекта "Шах-Дениз" являются: BP (оператор, 28,8%), Petronas (15,5%), SOCAR (16,7%), "ЛУКОЙЛ" (10%), NICO (10%), TPAO (19%).
Н.Аббасова
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