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Дальнее зарубежье 02.08.2018 15:44

Военные в столице Зимбабве требуют, чтобы все жители и торговцы немедленно покинули улицы в центре города

Военные отряды патрулируют улицы в столице Зимбабве Хараре и требуют, чтобы все жители города, в том числе уличные торговцы, очистили центр города к полудню (к 14:00), сообщает агентство "Ассошиэйтед пресс".

Отмечается, что возле штаб-квартиры оппозиционной партии "Движение за демократические перемены" замечено большое число сотрудников полиции.

Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва ранее заявил, что находится в тесном контакте с лидером оппозиции для поиска путей снижения напряженности в стране. Также он сообщил, что рассчитывает на проведение независимого расследования в связи с массовыми беспорядками в стране.

В среду в Хараре сотрудники сил безопасности и военные открыли огонь по протестующим, выступающим в поддержку оппозиции после прошедших в стране выборов. По последним данным, в результате погибли три человека.

В Зимбабве 30 июня прошли парламентские и президентские выборы. В понедельник избирательная комиссия страны заявила, что согласно подсчетам большей части голосов, правящая партия ZANU PF получает большинство мест в нижней палате парламента страны. Результаты президентских выборов комиссия пообещала объявить позднее.

Оппозиция и наблюдатели из стран Запада обратились к властям с призывом как можно скорее обнародовать результаты выборов. Оппозиция также высказала подозрения в махинациях на выборах.

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Тэги: ЗИМБАБВЕ, СТОЛИЦА, ОБСТАНОВКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]