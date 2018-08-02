Военные в столице Зимбабве требуют, чтобы все жители и торговцы немедленно покинули улицы в центре города

Военные отряды патрулируют улицы в столице Зимбабве Хараре и требуют, чтобы все жители города, в том числе уличные торговцы, очистили центр города к полудню (к 14:00), сообщает агентство "Ассошиэйтед пресс".
Отмечается, что возле штаб-квартиры оппозиционной партии "Движение за демократические перемены" замечено большое число сотрудников полиции.
Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва ранее заявил, что находится в тесном контакте с лидером оппозиции для поиска путей снижения напряженности в стране. Также он сообщил, что рассчитывает на проведение независимого расследования в связи с массовыми беспорядками в стране.
В среду в Хараре сотрудники сил безопасности и военные открыли огонь по протестующим, выступающим в поддержку оппозиции после прошедших в стране выборов. По последним данным, в результате погибли три человека.
В Зимбабве 30 июня прошли парламентские и президентские выборы. В понедельник избирательная комиссия страны заявила, что согласно подсчетам большей части голосов, правящая партия ZANU PF получает большинство мест в нижней палате парламента страны. Результаты президентских выборов комиссия пообещала объявить позднее.
Оппозиция и наблюдатели из стран Запада обратились к властям с призывом как можно скорее обнародовать результаты выборов. Оппозиция также высказала подозрения в махинациях на выборах.
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