Трое альпинистов погибли при восхождении на Монблан

Во французских Альпах при восхождении на Монблан в четверг погибли три альпиниста, сообщают местные СМИ.
По их информации, спортсмены сорвались со скалы на высоте примерно 3,6 тыс. метров. Причиной трагедии стали проблемы со страховочным оборудованием.
Данных о возрасте и гражданстве альпинистов пока нет.
Ожидается, что специальное подразделение французской жандармерии в ближайшее время проведет операцию, чтобы спустить тела погибших.
СМИ отмечают, что за лето 2017 года при восхождении на Монблан погибло 14 человек, за лето 2016 - девять.
Минтруда и соцзащиты населения получит 20 млн манатов на меры по улучшению бытовых условий инвалидов и семей-шехидов
Баку и Кабул подписали протокол о сотрудничестве в сфере оборонной промышленности
Мониторинг ОБСЕ на линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении прошел без инцидентов
Курс манат/доллар на 3 августа - 1,7 манат/$1
Инфляция является более явным риском для экономики, чем Brexit - Карни
Азербайджан в сентябре запустит спутник Azerspace-2 - глава Azerkosmos
В Азербайджане вступили в силу госпошлины за госрегистрацию в 2018 году договоров по отчуждению автотранспортных средств физлицами
Азеригаз в январе-июле газифицировал боле 310 многоэтажных жилых домов
Туристы считают столицу Ирландии Дублин неоправданно дорогой
ГААД получит 3,4 млн манатов на строительство и реконструкцию автодороги на юге Азербайджана
ГААД получит 8 млн манатов на строительство автодороги в центральной части Азербайджана
"Azerxalcha" получит 2 млн манатов на создание мастерской по производству ковров в Тертере
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
Додон: Молдова сделает все возможное, чтобы стать участником проектов, инициированных Азербайджаном
Жители регионов выбирают тариф Yerlim от Nar
Клиенты Банк Республика смогут заказать кредит через WhatsApp
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений