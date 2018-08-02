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Внутренняя политика 02.08.2018 18:37

Минтруда и соцзащиты населения получит 20 млн манатов на меры по улучшению бытовых условий инвалидов и семей-шехидов

Президент Ильхам Алиев распорядился выделить из госбюджета 20 млн манатов на дополнительные меры по улучшению социально-бытовых условий лиц, ставших инвалидами в связи с защитой территориальной целостности, независимости и конституционного строя Азербайджанской Республики, и семей шехидов.

Соответствующее распоряжение И.Алиев подписал в четверг, сообщает официальный сайт главы государства.

Средства на эти цели будут выделены Министерству труда и социальной защиты населения из Резервного фонда президента, предусмотренного в госбюджете на 2018 год.

Ф.Исазаде

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Тэги: ИНВАЛИДЫ, СОЦЗАЩИТА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]