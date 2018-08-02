Минтруда и соцзащиты населения получит 20 млн манатов на меры по улучшению бытовых условий инвалидов и семей-шехидов

Президент Ильхам Алиев распорядился выделить из госбюджета 20 млн манатов на дополнительные меры по улучшению социально-бытовых условий лиц, ставших инвалидами в связи с защитой территориальной целостности, независимости и конституционного строя Азербайджанской Республики, и семей шехидов.
Соответствующее распоряжение И.Алиев подписал в четверг, сообщает официальный сайт главы государства.
Средства на эти цели будут выделены Министерству труда и социальной защиты населения из Резервного фонда президента, предусмотренного в госбюджете на 2018 год.
Ф.Исазаде
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