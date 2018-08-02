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Дальнее зарубежье 02.08.2018 21:10

Сербские политики подвергли жесткой критике планы Албании открыть границу с Косово

В Белграде резко отреагировали на заявление государственного министра Албании по делам диаспоры Пандели Майко о намерении открыть с 1 января 2019 года границу с Косово.

"Опасность "Великой Албании" дестабилизирует весь регион. Заявление об открытии границы между Албанией и Косово, как независимым государством, указывает на претензии Албании на часть сербской территории", - приводит в четверг сербский телеканал РТС слова министра обороны Сербии Александара Вулина.

"Албанский министр, незаконно находясь на территории Сербии, выступил с легкомысленным и безответственным заявлением, которое не служит ничему, кроме как ухудшению и без того хрупких отношений в регионе", - прокомментировал ситуацию глава правительственной Канцелярии по Косово и Метохии Марко Джурич.

Председатель парламентского комитета по делам Косово и Метохии Милован Дрецун в свою очередь сообщил, что Албания самым грубым образом нарушает международно признанные границы республики Сербия.

Ранее в четверг албанский государственный министр по делам диаспоры Пандели Майко заявил об открытии границы между Албанией и Косово с 1 января 2018 года.

"Мы хотим открыть границу между Албанией и Косово. Премьер (Албании) сказал мне, что решение уже принято. С 1 января передвижение между Албанией и Косово станет свободным", - сказал он, выступая на праздновании дня албанской диаспоры, отмечавшемся в косовском городе Шкендерай (Србица).

Сербский автономный край Косово и Метохия, населенный албанским этническим большинством, в одностороннем порядке объявил независимость в 2008 году под названием Республика Косово. Этот шаг признали около 100 стран-членов ООН. Россия независимости Косово не признает.

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Тэги: АЛБАНИЯ, КОСОВО, ГРАНИЦА, СЕРБИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]