Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9706 RUR   0.0268 GBR   2.2133 TRY   0.3337

Цена на нефть

    $/bbl WTI   68.96 Brent   73.45

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 24° 35° Завтра 24° 32° 5 Авг 24° 31° 6 Авг 24° 32°

СНГ 03.08.2018 15:17

Погибшие в ЦАР журналисты не обращались ни в миссию ООН, ни в официальные структуры этой страны - МИД РФ

Вопросы обеспечения безопасности погибших в Центральноафриканской республике (ЦАР) российских журналистов не согласовывались с ООН, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова журналистам в пятницу.

"Контакты, которые были оперативно проведены российским посольством (в США) в Нью-Йорке, в секретариате ООН, свидетельствуют, что утверждения, которые были сделаны в СМИ о якобы имевшем место согласовании вопросов безопасности съемочной группы с миссией ООН по стабилизации в ЦАР, не соответствуют действительности", - сказала М.Захарова.

"На сегодняшний момент вновь мы можем подтвердить, что российские журналисты не обращались ни в ооновскую миссию, ни в министерство коммуникаций и СМИ ЦАР для получения аккредитации. Ни куда-либо еще в официальные структуры этого государства", - сказала она.

М.Захарова отметила, что ни в миссии по стабилизации ООН в ЦАР, ни в департаменте безопасности секретариата ООН не знали о поездке российских журналистов до тех пор, пока власти ЦАР не сообщили об их гибели.

"По информации ООН, журналисты перемещались по ЦАР на частном автомобиле с нанятым на месте водителем", - сказала она.

На этой неделе стало известно, что в ЦАР в результате нападения неизвестных погибли российский журналист Орхан Джемаль, режиссер-документалист Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко. СКР в связи с этим возбудил уголовное дело по статье 105 Уголовного кодекса РФ (убийство).

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ЦАР, ЖУРНАЛИСТЫ, КОНТАКТЫ


Похожие новости


Ходорковский сообщил, что получил неофициальное, но достаточное подтверждение гибели троих журналистов в Центральноафриканской республике Захарова: глава МИД РФ держит на контроле ситуацию с гибелью предположительно россиян в ЦАР Путин подписал указ о запрете поставок вооружения в ЦАР

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]