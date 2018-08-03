Погибшие в ЦАР журналисты не обращались ни в миссию ООН, ни в официальные структуры этой страны - МИД РФ

Вопросы обеспечения безопасности погибших в Центральноафриканской республике (ЦАР) российских журналистов не согласовывались с ООН, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова журналистам в пятницу.
"Контакты, которые были оперативно проведены российским посольством (в США) в Нью-Йорке, в секретариате ООН, свидетельствуют, что утверждения, которые были сделаны в СМИ о якобы имевшем место согласовании вопросов безопасности съемочной группы с миссией ООН по стабилизации в ЦАР, не соответствуют действительности", - сказала М.Захарова.
"На сегодняшний момент вновь мы можем подтвердить, что российские журналисты не обращались ни в ооновскую миссию, ни в министерство коммуникаций и СМИ ЦАР для получения аккредитации. Ни куда-либо еще в официальные структуры этого государства", - сказала она.
М.Захарова отметила, что ни в миссии по стабилизации ООН в ЦАР, ни в департаменте безопасности секретариата ООН не знали о поездке российских журналистов до тех пор, пока власти ЦАР не сообщили об их гибели.
"По информации ООН, журналисты перемещались по ЦАР на частном автомобиле с нанятым на месте водителем", - сказала она.
На этой неделе стало известно, что в ЦАР в результате нападения неизвестных погибли российский журналист Орхан Джемаль, режиссер-документалист Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко. СКР в связи с этим возбудил уголовное дело по статье 105 Уголовного кодекса РФ (убийство).
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