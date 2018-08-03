Россиянин задержан в Амстердаме по подозрению в финансировании ИГ - СМИ

Сотрудники правоохранительных органов Нидерландов задержали в Амстердаме гражданина России, подозреваемого в оказании финансовой помощи террористической группировке "Исламское государство, сообщает в пятницу агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП).

По данным агентства, речь идет о 29-летнем россиянине Юсупе Б. Он был задержан по прибытии в аэропорт Амстердама из Южной Америки.

Задержание проводилось в рамках расследования, которое ведет прокуратура Германии.

В заявлении германских прокуроров отмечается, что Юсуп Б., вероятно, направлял денежные средства в Сирию лицам, связанным с ИГ. Эти деньги использовались для таких целей, как тренировка боевиков ИГ и закупки оружия.