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СНГ 03.08.2018 17:03

Россиянин задержан в Амстердаме по подозрению в финансировании ИГ - СМИ

Сотрудники правоохранительных органов Нидерландов задержали в Амстердаме гражданина России, подозреваемого в оказании финансовой помощи террористической группировке "Исламское государство, сообщает в пятницу агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП).

По данным агентства, речь идет о 29-летнем россиянине Юсупе Б. Он был задержан по прибытии в аэропорт Амстердама из Южной Америки.

Задержание проводилось в рамках расследования, которое ведет прокуратура Германии.

В заявлении германских прокуроров отмечается, что Юсуп Б., вероятно, направлял денежные средства в Сирию лицам, связанным с ИГ. Эти деньги использовались для таких целей, как тренировка боевиков ИГ и закупки оружия.

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Тэги: НИДЕРЛАНДЫ, РОССИЯНИН, ЗАДЕРЖАНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]