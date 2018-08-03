В Литве выяснили, что Яндекс.Такси передает данные на российские IP-адреса

Сервис "Яндекс.Такси" передает данные на российские IP-адреса, сообщил в пятницу Национальный центр кибербезопасности (НЦК) Литвы.
"Во время анализа НЦК установил, что сервис по каналам шифрованной связи регулярно подключается и поддерживает активное соединение с 11 уникальными IP-адресами (из которых 10 принадлежат Российской Федерации). Передача данных осуществляется циклически", - говорится в докладе центра.
НЦК рекомендует не использовать этот сервис.
По утверждению центра, приложение "Яндекс.Такси" требует доступа к большому количеству конфиденциальных пользовательских данных и разрешений на использование функций устройства. Анализ показал, что сервис для передачи данных использует зашифрованные каналы, стандартные порты протоколов.
НЦК утверждает, что "Яндекс.Такси" имеет возможность в любое время по шифрованным каналам связи подключаться к различным адресам в разных регионах России, независимо от того, находится ли приложение в режиме ожидания или в активном режиме.
В свою очередь в пресс-службе "Яндекс.Такси" "Интерфаксу" сообщили, что в компанию пока не поступали какие-либо запросы из литовских госорганов.
"Мы никогда не скрывали, что алгоритмы, необходимые для работы сервиса (например, поиск свободной машины или расчет оптимального маршрута) выполняются в онлайн-режиме на серверах, которые могут быть размещены в том числе и в России. Однако это не имеет никакого отношения к хранению пользовательских данных пользователей ЕС. Они, как мы уже неоднократно заявляли, хранятся и используются полностью в соответствии с законодательством ЕС и в частности GDPR. Кроме того, мы строго соблюдаем требования владельцев мобильных платформ Andoid и iOS по работе с пользовательской информацией. Мы готовы объяснить это литовским чиновникам и контролирующим органам, однако пока запросов от них не поступало", - отметили в пресс-службе.
Представитель компании напомнил, что сервисом "Яндекс.Такси" в Литве управляет компания Yandex.Taxi BV, зарегистрированная в Нидерландах.
Как сообщалось ранее, на прошлой неделе компания "Яндекс.Такси" запустила сервис заказа такси в литовской столице - Вильнюсе. Это сразу привлекло внимание властей. Некоторые литовские чиновники утверждают, что "Яндекс.Такси" может представлять угрозу национальной безопасности.
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