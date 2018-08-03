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Дальнее зарубежье 03.08.2018 16:45

В Литве выяснили, что Яндекс.Такси передает данные на российские IP-адреса

Сервис "Яндекс.Такси" передает данные на российские IP-адреса, сообщил в пятницу Национальный центр кибербезопасности (НЦК) Литвы.

"Во время анализа НЦК установил, что сервис по каналам шифрованной связи регулярно подключается и поддерживает активное соединение с 11 уникальными IP-адресами (из которых 10 принадлежат Российской Федерации). Передача данных осуществляется циклически", - говорится в докладе центра.

НЦК рекомендует не использовать этот сервис.

По утверждению центра, приложение "Яндекс.Такси" требует доступа к большому количеству конфиденциальных пользовательских данных и разрешений на использование функций устройства. Анализ показал, что сервис для передачи данных использует зашифрованные каналы, стандартные порты протоколов.

НЦК утверждает, что "Яндекс.Такси" имеет возможность в любое время по шифрованным каналам связи подключаться к различным адресам в разных регионах России, независимо от того, находится ли приложение в режиме ожидания или в активном режиме.

В свою очередь в пресс-службе "Яндекс.Такси" "Интерфаксу" сообщили, что в компанию пока не поступали какие-либо запросы из литовских госорганов.

"Мы никогда не скрывали, что алгоритмы, необходимые для работы сервиса (например, поиск свободной машины или расчет оптимального маршрута) выполняются в онлайн-режиме на серверах, которые могут быть размещены в том числе и в России. Однако это не имеет никакого отношения к хранению пользовательских данных пользователей ЕС. Они, как мы уже неоднократно заявляли, хранятся и используются полностью в соответствии с законодательством ЕС и в частности GDPR. Кроме того, мы строго соблюдаем требования владельцев мобильных платформ Andoid и iOS по работе с пользовательской информацией. Мы готовы объяснить это литовским чиновникам и контролирующим органам, однако пока запросов от них не поступало", - отметили в пресс-службе.

Представитель компании напомнил, что сервисом "Яндекс.Такси" в Литве управляет компания Yandex.Taxi BV, зарегистрированная в Нидерландах.

Как сообщалось ранее, на прошлой неделе компания "Яндекс.Такси" запустила сервис заказа такси в литовской столице - Вильнюсе. Это сразу привлекло внимание властей. Некоторые литовские чиновники утверждают, что "Яндекс.Такси" может представлять угрозу национальной безопасности.

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Тэги: ЛИТВА, ЯНДЕКС, ТАКСИ, БЕЗОПАСНОСТЬ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]