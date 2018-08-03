Глава правительства Испании обещает скоро эксгумировать и перенести останки Франсиско Франко из Долины Павших

Останки бывшего лидера Испании Франсиско Франко будут эксгумированы "очень скоро", заявил в пятницу глава правительства Испании Педро Санчес.

По сообщению агентства ЭФЭ, П.Санчес напомнил, что "политическое решение" по эксгумации останков Ф.Франко ранее было принято. В то же время, П.Санчес не обозначил точную дату эксгумации.

"Мы это сделаем очень скоро...Если мы ждали 40 лет, равно сможем подождать и еще несколько недель", - заявил П.Санчес.

Ранее сообщалось, что П.Санчес говорил о намерении провести эксгумацию и перенос останков Ф.Франко в июле.

В настоящее время Ф.Франко захоронен в мавзолее в Долине Павших - в 58 км от Мадрида. Мемориал строился в 1940-е годы как памятник погибшим в гражданской войне. При строительстве комплекса использовался труд заключенных, которым за работы сокращали сроки.

Испанские социалисты считают необходимым перенос останков Ф.Франко, поскольку он не погиб в бою, и не стал жертвой каких-либо репрессий позже, а скончался естественной смертью в возрасте 83 лет.