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Дальнее зарубежье 03.08.2018 17:35

Глава правительства Испании обещает скоро эксгумировать и перенести останки Франсиско Франко из Долины Павших

Останки бывшего лидера Испании Франсиско Франко будут эксгумированы "очень скоро", заявил в пятницу глава правительства Испании Педро Санчес.

По сообщению агентства ЭФЭ, П.Санчес напомнил, что "политическое решение" по эксгумации останков Ф.Франко ранее было принято. В то же время, П.Санчес не обозначил точную дату эксгумации.

"Мы это сделаем очень скоро...Если мы ждали 40 лет, равно сможем подождать и еще несколько недель", - заявил П.Санчес.

Ранее сообщалось, что П.Санчес говорил о намерении провести эксгумацию и перенос останков Ф.Франко в июле.

В настоящее время Ф.Франко захоронен в мавзолее в Долине Павших - в 58 км от Мадрида. Мемориал строился в 1940-е годы как памятник погибшим в гражданской войне. При строительстве комплекса использовался труд заключенных, которым за работы сокращали сроки.

Испанские социалисты считают необходимым перенос останков Ф.Франко, поскольку он не погиб в бою, и не стал жертвой каких-либо репрессий позже, а скончался естественной смертью в возрасте 83 лет.

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Тэги: ИСПАНИЯ, ФРАНКО, ЭКСГУМАЦИЯ, СРОКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]