Глава правительства Испании обещает скоро эксгумировать и перенести останки Франсиско Франко из Долины Павших

Останки бывшего лидера Испании Франсиско Франко будут эксгумированы "очень скоро", заявил в пятницу глава правительства Испании Педро Санчес.
По сообщению агентства ЭФЭ, П.Санчес напомнил, что "политическое решение" по эксгумации останков Ф.Франко ранее было принято. В то же время, П.Санчес не обозначил точную дату эксгумации.
"Мы это сделаем очень скоро...Если мы ждали 40 лет, равно сможем подождать и еще несколько недель", - заявил П.Санчес.
Ранее сообщалось, что П.Санчес говорил о намерении провести эксгумацию и перенос останков Ф.Франко в июле.
В настоящее время Ф.Франко захоронен в мавзолее в Долине Павших - в 58 км от Мадрида. Мемориал строился в 1940-е годы как памятник погибшим в гражданской войне. При строительстве комплекса использовался труд заключенных, которым за работы сокращали сроки.
Испанские социалисты считают необходимым перенос останков Ф.Франко, поскольку он не погиб в бою, и не стал жертвой каких-либо репрессий позже, а скончался естественной смертью в возрасте 83 лет.
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