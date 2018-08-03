ЦИК Украины рассчитала стоимость выборов президента и парламента Украины в 2019 году

Центральная избирательная комиссия на заседании в пятницу утвердила объемы расходов для проведения выборов президента Украины и народных депутатов в 2019 году: на выборы президента - около 2,355 млрд грн, парламентариев - почти 1,95 млрд грн.

"Комиссия утвердила объемы расходов для включения в бюджетные запросы по бюджетным программам в проект государственного бюджета Украины на 2019 год, а именно: по бюджетной программе 6731040 "Проведение выборов президента Украины" в сумме 2354880,0 тыс. грн; по бюджетной программе 6731020 "Проведение выборов народных депутатов Украины" в сумме 1949620,0 тыс. грн", - говорится в сообщении отдела взаимодействия со СМИ секретариата ЦИК .

Кроме того, ЦИК утвердила объемы расходов для включения в бюджетные запросы в проект госбюджета-2019: по бюджетной программе 6741020 "Субвенция из государственного бюджета местным бюджетам на проведение выборов депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских голов" - в сумме более 247 млн грн; по бюджетной программе 6731050 "Функционирование Государственного реестра избирателей" - в сумме более 223,5 млн грн.

Очередные президентские и парламентские выборы в Украине должны состояться весной и осенью 2019 года соответственно.