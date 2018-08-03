ЦИК Украины рассчитала стоимость выборов президента и парламента Украины в 2019 году

Центральная избирательная комиссия на заседании в пятницу утвердила объемы расходов для проведения выборов президента Украины и народных депутатов в 2019 году: на выборы президента - около 2,355 млрд грн, парламентариев - почти 1,95 млрд грн.
"Комиссия утвердила объемы расходов для включения в бюджетные запросы по бюджетным программам в проект государственного бюджета Украины на 2019 год, а именно: по бюджетной программе 6731040 "Проведение выборов президента Украины" в сумме 2354880,0 тыс. грн; по бюджетной программе 6731020 "Проведение выборов народных депутатов Украины" в сумме 1949620,0 тыс. грн", - говорится в сообщении отдела взаимодействия со СМИ секретариата ЦИК .
Кроме того, ЦИК утвердила объемы расходов для включения в бюджетные запросы в проект госбюджета-2019: по бюджетной программе 6741020 "Субвенция из государственного бюджета местным бюджетам на проведение выборов депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских голов" - в сумме более 247 млн грн; по бюджетной программе 6731050 "Функционирование Государственного реестра избирателей" - в сумме более 223,5 млн грн.
Очередные президентские и парламентские выборы в Украине должны состояться весной и осенью 2019 года соответственно.
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов
Минтруда и соцзащиты населения получит 20 млн манатов на меры по улучшению бытовых условий инвалидов и семей-шехидов
Баку и Кабул подписали протокол о сотрудничестве в сфере оборонной промышленности
Президент Алиев распорядился выделить свыше 11 млн манатов на борьбу с последствиями селей
AZAL закупает резервуары для хранения авиатоплива
В Азербайджане арестован главбух автомастерской, по халатности которого погибли 4 человека при взрыве топливного бака грузовика
Пограничники Азербайджана предотвратили незаконный переход наркоторговцев через границу с Ираном
В Азербайджане вступили в силу госпошлины за госрегистрацию в 2018 году договоров по отчуждению автотранспортных средств физлицами
ГААД получит 3,4 млн манатов на строительство и реконструкцию автодороги на юге Азербайджана
ГААД получит 8 млн манатов на строительство автодороги в центральной части Азербайджана
"Azerxalcha" получит 2 млн манатов на создание мастерской по производству ковров в Тертере
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
Додон: Молдова сделает все возможное, чтобы стать участником проектов, инициированных Азербайджаном
100 детей стали бенефициарами совместного проекта Bakcell и PwC Azerbaijan
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений