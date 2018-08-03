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СНГ 03.08.2018 18:02

ЦИК Украины рассчитала стоимость выборов президента и парламента Украины в 2019 году

Центральная избирательная комиссия на заседании в пятницу утвердила объемы расходов для проведения выборов президента Украины и народных депутатов в 2019 году: на выборы президента - около 2,355 млрд грн, парламентариев - почти 1,95 млрд грн.

"Комиссия утвердила объемы расходов для включения в бюджетные запросы по бюджетным программам в проект государственного бюджета Украины на 2019 год, а именно: по бюджетной программе 6731040 "Проведение выборов президента Украины" в сумме 2354880,0 тыс. грн; по бюджетной программе 6731020 "Проведение выборов народных депутатов Украины" в сумме 1949620,0 тыс. грн", - говорится в сообщении отдела взаимодействия со СМИ секретариата ЦИК .

Кроме того, ЦИК утвердила объемы расходов для включения в бюджетные запросы в проект госбюджета-2019: по бюджетной программе 6741020 "Субвенция из государственного бюджета местным бюджетам на проведение выборов депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских голов" - в сумме более 247 млн грн; по бюджетной программе 6731050 "Функционирование Государственного реестра избирателей" - в сумме более 223,5 млн грн.

Очередные президентские и парламентские выборы в Украине должны состояться весной и осенью 2019 года соответственно.

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Тэги: УКРАИНА, ЦИК, ВЫБОРЫ, РАСХОДЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]