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Дальнее зарубежье 03.08.2018 21:31

Оппозиция Зимбабве отказалась признать результаты выборов

Лидер оппозиции в Зимбабве Нельсон Чамиса отказался признавать победу Эммерсона Мнангагвы на президентских выборах и обвинил власти в фальсификации результатов голосования, сообщает в пятницу британская телерадиокорпорация Би-би-си.

В ходе пресс-конференции в пятницу Н.Чамиса призвал своего оппонента Э.Мнангагву не признавать "нелегитимные результаты выборов".

Ранее в пятницу были объявлены финальные результаты выборов в Зимбабве, согласно которым 50,8% избирателей поддержали кандидатуру Э.Мнангагвы.

Э.Мнангагва занял президентский пост после смещения бывшего зимбабвийского лидера Роберта Мугабе в ходе военного переворота в ноябре 2017 года.

Президентские и парламентские выборы в стране прошли 30 июля, однако официальные результаты были объявлены лишь спустя пять суток.

По итогам голосования на парламентских выборах победу одержала правящая партия президента. После объявления первых предварительных результатов в Зимбабве начались волнения, которые вылилось в массовые демонстрации и беспорядки.

Для нормализации ситуации были привлечены армейские подразделения, которые были вынуждены применить оружие. Погибли шесть человек, более 10 были ранены.

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Тэги: ЗИМБАБВЕ, ВЫБОРЫ, ОППОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]