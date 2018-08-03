Болгария расширила мощности для транзита российского газа в Турцию

Компания Bulgartransgaz ввела в строй новые газотранспортные мощности в направлении Турции - 20-километровый лупинг, позволяющий увеличить пропускную способность коридора на 1,7 млрд куб. м в год.
При этом Минэнерго Болгарии отмечает, что магистраль будет способна работать как в прямом, так и в реверсном режиме.
С начала года поставки российского газа по западному маршруту - через Болгарию в Турцию снизились на 15% - 6,7 млрд куб. м.
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