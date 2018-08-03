Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9706 RUR   0.0268 GBR   2.2133 TRY   0.3337

Цена на нефть

    $/bbl WTI   68.96 Brent   73.45

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 24° 35° Завтра 24° 32° 6 Авг 24° 31° 7 Авг 24° 32°

Дальнее зарубежье 03.08.2018 20:09

Венесуэла разрешила гражданам коммерческий обмен валюты

На фоне тяжелейшего экономического кризиса власти Венесуэлы ослабили контроль над валюто-обменными операциями: граждане страны впервые за последние 15 лет смогут покупать иностранную валюту в учреждениях, имеющих государственную лицензию.

Конституционная ассамблея Венесуэлы проголосовала за легализацию коммерческого обмена валюты в стране, который до настоящего времени находился под контролем государства. С 2003 года он был запрещен, а единственным органом, имеющим право менять валюту, был Центральный банк.

Власти страны рассчитывают на то, что эта мера ослабит давление на экономику в условиях гиперинфляции и поможет привлечь инвестиции в страну, сообщает Deutsche Welle.

Между тем оппозиция сочла решение недостаточным и заявила, что истинной целью принятого законопроекта является получение контроля правительства над денежными переводами из-за рубежа.

Официальный курс сейчас составляет 172,8 тыс. боливаров за $1, в то время как на "черном рынке" он колеблется в районе 3,8 млн боливаров, отмечает Nasdaq.

Венесуэла на протяжении многих лет находится в сложной экономической ситуации. В стране наблюдаются перебои с поставками энергии, дефицит товаров первой необходимости и сильный рост цен. Нехватка иностранной валюты вызвала сильное падение импорта, в том числе продуктов питания. США ввели против этой страны экономические санкции за преследование представителей оппозиции.

Крупнейшие рейтинговые агентства снизили рейтинги Венесуэлы до дефолтного уровня после того, как страна пропустила ряд платежей по госдолгу.

Международный валютный фонд в июле спрогнозировал, что инфляция в Венесуэле к концу года может достичь миллиона процентов. По его оценкам, экономика страны в этом году может продемонстрировать спад до 18%, хотя еще в апреле прогноз составлял 15%. Отмечается, что для Венесуэлы это будет третий год подряд, когда показатели сокращения ВВП исчисляются двузначными цифрами.

Эксперты МВФ сравнивают тяжесть ситуации в Венесуэле с положением, в котором оказалась Германия после Первой мировой войны. Если последние прогнозы верны, за пять лет кризиса экономика Венесуэлы сократится на 50%, это самый значительный экономический спад в мире за последние 60 лет.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ВЕНЕСУЭЛА, ВАЛЮТА, ОБМЕН, РАЗРЕШЕНИЕ


Похожие новости


Деноминация будет проведена в Венесуэле 20 августа

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]