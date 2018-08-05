В Венесуэле начато расследование попытки покушения на президента - генпрокурор

Три прокурора будут вести расследование дела о попытке покушения на президента Венесуэлы Николаса Мадуро, объявил генеральный прокурор республики Тарек Сааб.

Он, выступая по государственному телевидению, сообщил, что расследование уже началось.

Несколько человек, которые несут ответственность за попытку покушения на президента Венесуэлы Николаса Мадуро, задержаны, объявил ранее сам президент, выступая с обращением к нации.

"Расследование началось незамедлительно, есть результаты, несколько организаторов покушения уже задержаны", - сказал Н.Мадуро.

По его словам, за покушением стоят правые силы Колумбии во главе с президентом Хуаном Мануэлем Сантосом.

Он также отметил, что также рассчитывает на содействие в борьбе с террористическими группировками со стороны президента США Дональда Трампа, поскольку, по его мнению, некоторые из организаторов покушения проживают в Соединенных Штатах, в частности, во Флориде.

Как сообщалось, на Н.Мадуро во время его публичного выступления в столице на военном параде было предпринято покушение.

Министр связи и информации страны Хорхе Родригес объявил, что причиной инцидента стали "несколько дронов, которые взорвались". Он назвал это целенаправленной попыткой покушения на главу государства.

Х.Родригес предположил, что за атакой стоит правая оппозиция. "Они проиграли выборы, а теперь вновь потерпели неудачу", - заявил он.

В то же время, ответственность за попытку покушения взяла на себя действующая в подполье вооруженная группировка "Национальное движение - фланелевые солдаты", которая в твиттере сообщила, что ею к трибуне, с которой выступал Н.Мадуро, были направлены два беспилотника с взрывчаткой С4.

В сообщении она обещала повторить попытку устранения президента.