Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9706 RUR   0.0268 GBR   2.2133 TRY   0.3337

Цена на нефть

    $/bbl WTI   68.96 Brent   73.45

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 24° 31° Завтра 23° 32° 7 Авг 24° 33° 8 Авг 25° 33°

Дальнее зарубежье 05.08.2018 09:00

В Венесуэле начато расследование попытки покушения на президента - генпрокурор

Три прокурора будут вести расследование дела о попытке покушения на президента Венесуэлы Николаса Мадуро, объявил генеральный прокурор республики Тарек Сааб.

Он, выступая по государственному телевидению, сообщил, что расследование уже началось.

Несколько человек, которые несут ответственность за попытку покушения на президента Венесуэлы Николаса Мадуро, задержаны, объявил ранее сам президент, выступая с обращением к нации.

"Расследование началось незамедлительно, есть результаты, несколько организаторов покушения уже задержаны", - сказал Н.Мадуро.

По его словам, за покушением стоят правые силы Колумбии во главе с президентом Хуаном Мануэлем Сантосом.

Он также отметил, что также рассчитывает на содействие в борьбе с террористическими группировками со стороны президента США Дональда Трампа, поскольку, по его мнению, некоторые из организаторов покушения проживают в Соединенных Штатах, в частности, во Флориде.

Как сообщалось, на Н.Мадуро во время его публичного выступления в столице на военном параде было предпринято покушение.

Министр связи и информации страны Хорхе Родригес объявил, что причиной инцидента стали "несколько дронов, которые взорвались". Он назвал это целенаправленной попыткой покушения на главу государства.

Х.Родригес предположил, что за атакой стоит правая оппозиция. "Они проиграли выборы, а теперь вновь потерпели неудачу", - заявил он.

В то же время, ответственность за попытку покушения взяла на себя действующая в подполье вооруженная группировка "Национальное движение - фланелевые солдаты", которая в твиттере сообщила, что ею к трибуне, с которой выступал Н.Мадуро, были направлены два беспилотника с взрывчаткой С4.

В сообщении она обещала повторить попытку устранения президента.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ВЕНЕСУЭЛА, ПОКУШЕНИЕ, ПОПЫТКА, РАССЛЕДОВАНИЕ


Похожие новости


Вице-президент Венесуэлы опасается покушения на себя и председателя парламента

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]