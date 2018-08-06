ГКИВ осенью повторно выставит на продажу Шамкирский рыбный завод

Госкомитет по имущественным вопросам (ГКИВ) Азербайджана 4 сентября 2018 года проведет очередной аукцион, на котором на продажу будут выставлены 76 объектов госимущества, отмечается в сообщении комитета.
«4 сентября состоится очередной аукцион по продаже госимущества. Самая высокая стартовая цена определена за Шамкирский рыбный завод (45,25 тыс. манатов). Восстановление деятельности данного предприятия принесет инвестору прибыль в пищевой промышленности. Полезная площадь предприятия составляет 341 кв. м.», - отмечается в сообщении.
Шамкирский рыбный завод выставляется на продажу во второй раз. Впервые предприятие было выставлено на продажу на аукцион 13 марта 2018 года.
Кроме этого, Госкомимущество планирует продать на аукционе Комплекс недвижимости в поселке Локбатан Гарадагского района Баку вместе с земельным участком. «Полезная площадь данного объекта составляет 1169 кв. метров. Вложение инвестиций в эту недвижимость может принести доход в различных сферах предпринимательской деятельности», - отмечается в информации.
В целом, на аукцион 4 сентября будут выставлены акции 17 акционерных обществ, 32 малых госпредприятия, 24 нежилых участка и 3 транспортных средства.
Н.Аббасова
Азербайджанские танкисты в полуфинале Танкового биатлона будут состязаться с командами из Китая, Ирана и Киргизии
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов
В Азербайджане задержали еще одного активного участника беспорядков в Гяндже
Таможенники Азербайджана пресекли незаконный вывоз из страны $19,5 тыс.
ГААД получит 4 млн манатов на строительство автодороги на западе Азербайджана
ГААД получит 3,4 млн манатов на строительство и реконструкцию автодороги на юге Азербайджана
ГААД получит 8 млн манатов на строительство автодороги в центральной части Азербайджана
Трамп может встретиться с Рухани на полях сессии Генассамблеи ООН в сентябре - СМИ
Саудовские суда возобновили проход через Баб-эль-Мандебский пролив
Более тысячи пожарных задействованы в борьбе с природным пожаром в Португалии
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
Додон: Молдова сделает все возможное, чтобы стать участником проектов, инициированных Азербайджаном
Государственная Миграционная Служба официально поддерживает «Caspian Energy Forum Baku– 2018»
С AccessBank-ом желания не знают границ!
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений