ГКИВ осенью повторно выставит на продажу Шамкирский рыбный завод

Госкомитет по имущественным вопросам (ГКИВ) Азербайджана 4 сентября 2018 года проведет очередной аукцион, на котором на продажу будут выставлены 76 объектов госимущества, отмечается в сообщении комитета.

«4 сентября состоится очередной аукцион по продаже госимущества. Самая высокая стартовая цена определена за Шамкирский рыбный завод (45,25 тыс. манатов). Восстановление деятельности данного предприятия принесет инвестору прибыль в пищевой промышленности. Полезная площадь предприятия составляет 341 кв. м.», - отмечается в сообщении.

Шамкирский рыбный завод выставляется на продажу во второй раз. Впервые предприятие было выставлено на продажу на аукцион 13 марта 2018 года.

Кроме этого, Госкомимущество планирует продать на аукционе Комплекс недвижимости в поселке Локбатан Гарадагского района Баку вместе с земельным участком. «Полезная площадь данного объекта составляет 1169 кв. метров. Вложение инвестиций в эту недвижимость может принести доход в различных сферах предпринимательской деятельности», - отмечается в информации.

В целом, на аукцион 4 сентября будут выставлены акции 17 акционерных обществ, 32 малых госпредприятия, 24 нежилых участка и 3 транспортных средства.

Н.Аббасова