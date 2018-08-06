Совещание министров иностранных дел (СМИД) прикаспийских государств состоится 11 августа в административном центре Мангистауской области Казахстана городе Актау накануне V саммита "каспийской пятерки", сообщила пресс-служба правительства республики.

"Вопросы правового статуса (Каспия - ИФ) обсуждались на совещаниях министров иностранных дел прикаспийских государств. Очередная встреча глав внешнеполитических ведомств "каспийской пятерки" намечена в Актау на 11 августа 2018 года накануне V Каспийского саммита", - говорится в распространенном в понедельник сообщении.

В информации отмечается, что по итогам СМИД в Ашхабаде в ноябре 1996 года была создана специальная рабочая группа по разработке Конвенции о правовом статусе Каспийского моря на уровне заместителей министров иностранных дел прикаспийских государств (СРГ).

"Заседания данного института проводятся регулярно поочередно на территории каждого прикаспийского государства. На сегодняшний день проведено 51 заседание СРГ, последняя встреча состоялась 21-24 мая 2018 года в Астане. По договоренности сторон заключительное 52-е заседание СРГ планируется к проведению 10 августа в Актау", - отмечается в сообщении пресс-службы правительства.

12 августа в Актау состоится V саммит глав каспийских государств, в котором, как ожидается, примут участие президенты Азербайджана, Ирана, Казахстана, России и Туркменистана Ильхам Алиев, Хасан Рухани, Нурсултан Назарбаев, Владимир Путин и Гурбангулы Бердымухамедов.

На саммите будут обсуждаться вопросы правового статуса Каспийского моря, сотрудничества на Каспии в сфере экономики, транспорта, экологии и безопасности.

Ожидается, что в Актау будет подписана Конвенция о правовом статусе Каспийского моря, работа над которой велась более 20 лет.

"В проекте документа закреплены основополагающие принципы деятельности сторон на Каспийском море, вопросы разграничения морской акватории, национальных донных секторов, осуществления военного сотрудничества и хозяйственно-экономической деятельности, связанной с освоением биологических ресурсов, дна и недр, судоходства, охраны окружающей среды, морских научных исследований и прочее", - отметили в пресс-службе правительства.