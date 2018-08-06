Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9644 RUR   0.0268 GBR   2.2082 TRY   0.3325

Цена на нефть

    $/bbl WTI   68.49 Brent   73.21

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 23° 33° Завтра 24° 34° 8 Авг 25° 33° 9 Авг 23° 32°

Регион 06.08.2018 14:51

Главы МИД "каспийской пятерки" встретятся в Актау за день до саммита

Совещание министров иностранных дел (СМИД) прикаспийских государств состоится 11 августа в административном центре Мангистауской области Казахстана городе Актау накануне V саммита "каспийской пятерки", сообщила пресс-служба правительства республики.

"Вопросы правового статуса (Каспия - ИФ) обсуждались на совещаниях министров иностранных дел прикаспийских государств. Очередная встреча глав внешнеполитических ведомств "каспийской пятерки" намечена в Актау на 11 августа 2018 года накануне V Каспийского саммита", - говорится в распространенном в понедельник сообщении.

В информации отмечается, что по итогам СМИД в Ашхабаде в ноябре 1996 года была создана специальная рабочая группа по разработке Конвенции о правовом статусе Каспийского моря на уровне заместителей министров иностранных дел прикаспийских государств (СРГ).

"Заседания данного института проводятся регулярно поочередно на территории каждого прикаспийского государства. На сегодняшний день проведено 51 заседание СРГ, последняя встреча состоялась 21-24 мая 2018 года в Астане. По договоренности сторон заключительное 52-е заседание СРГ планируется к проведению 10 августа в Актау", - отмечается в сообщении пресс-службы правительства.

12 августа в Актау состоится V саммит глав каспийских государств, в котором, как ожидается, примут участие президенты Азербайджана, Ирана, Казахстана, России и Туркменистана Ильхам Алиев, Хасан Рухани, Нурсултан Назарбаев, Владимир Путин и Гурбангулы Бердымухамедов.

На саммите будут обсуждаться вопросы правового статуса Каспийского моря, сотрудничества на Каспии в сфере экономики, транспорта, экологии и безопасности.

Ожидается, что в Актау будет подписана Конвенция о правовом статусе Каспийского моря, работа над которой велась более 20 лет.

"В проекте документа закреплены основополагающие принципы деятельности сторон на Каспийском море, вопросы разграничения морской акватории, национальных донных секторов, осуществления военного сотрудничества и хозяйственно-экономической деятельности, связанной с освоением биологических ресурсов, дна и недр, судоходства, охраны окружающей среды, морских научных исследований и прочее", - отметили в пресс-службе правительства.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: КАЗАХСТАН, КАСПИЙ, МИД, ВСТРЕЧА


Похожие новости


Назарбаев провел совещание по подготовке к саммиту в Актау, главным документом которого станет Конвенция о правовом статусе Каспия Более 500 спасателей в Казахстане примут участие в международных учениях по ликвидации ЧС на Каспии Прикаспийский саммит состоится 12 августа в Актау - глава МИД Казахстана МИД Казахстана подтвердил проведение прикаспийского саммита в первой половине августа Казахстан не допустит присутствия вооруженных сил иностранных государств на Каспии - МИД Саммит прикаспийских стран пройдет не в Астане, а в приморском Актау

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]