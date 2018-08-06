Минобороны Азербайджана сообщает о взрыве на позициях ВС Армении

Министерство обороны Азербайджана сообщает о взрыве на позициях Вооруженных сил Армении.

"Вечером на одной из позиций вооруженных сил Армении, в блиндаже произошел взрыв. Информация о погибших и раненых скрывается", - сообщает Минобороны Азербайджана.

Оборонное ведомство Азербайджана также распространило кадры взрыва на армянских позициях.

А.Азизов