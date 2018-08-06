Минобороны Азербайджана сообщает о взрыве на позициях ВС Армении

Министерство обороны Азербайджана сообщает о взрыве на позициях Вооруженных сил Армении.
"Вечером на одной из позиций вооруженных сил Армении, в блиндаже произошел взрыв. Информация о погибших и раненых скрывается", - сообщает Минобороны Азербайджана.
Оборонное ведомство Азербайджана также распространило кадры взрыва на армянских позициях.
А.Азизов
Минэкономики Азербайджана получит свыше 10 млн манатов на строительство пассажирского терминала в морском порту в Аляте
Курс манат/доллар на 7 августа - 1,7 манат/$1
PASHA Sigorta застраховала перевозку слитков драгметаллов AzerGold до пункта назначения
В Азербайджане арестовано 5 человек по 8 уголовным делам по фактам нанесения вреда экологии на $1,6 млн
Азеригаз газифицировал в январе-июле около 40 населенных пунктов
Госкомитет направит более 1 млн манатов на реконструкцию административного здания Центра поддержки детей и семей в Геранбое
ГААД получит 4 млн манатов на строительство автодороги на западе Азербайджана
ГААД получит 3,4 млн манатов на строительство и реконструкцию автодороги на юге Азербайджана
ГААД получит 8 млн манатов на строительство автодороги в центральной части Азербайджана
Рухани считает бессмысленной идею США одновременно вести переговоры с Ираном и восстанавливать санкции
Израиль поддерживает восстановление санкций США в отношении Ирана - посол Израиля
Facebook предлагает банкам США делиться с ней финансовой информацией пользователей
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
Додон: Молдова сделает все возможное, чтобы стать участником проектов, инициированных Азербайджаном
Государственная Миграционная Служба официально поддерживает «Caspian Energy Forum Baku– 2018»
С AccessBank-ом желания не знают границ!
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений