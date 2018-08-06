МИД РФ вручил послу Греции ноту об ответных мерах Москвы

МИД РФ вручил ноту протеста послу Греции о принятых российской стороной мерах в отношении недружественных действий в отношении российских дипломатов и граждан, сообщается на сайте МИД РФ.
"6 августа в МИД России был вызван Чрезвычайный и Полномочный Посол Греческой Республики в Российской Федерации А.Фриганас, где ему была вручена нота, информирующая о принятых российской стороной зеркальных мерах в ответ на недружественные действия Афин в июле с.г. в отношении российских дипломатических сотрудников и граждан", - говорится в сообщении ведомства.
11 июля Греция обвинила Россию в попытках подрыва ее национальной безопасности и объявила о выдворении двух российских дипломатов и запрете на въезд еще двух российских дипломатических работников.
Москва отвергла эти обвинения и заявила о том, что эти шаги не останутся без ответа.
Минобороны Азербайджана сообщает о взрыве на позициях ВС Армении
Азербайджанские танкисты в полуфинале Танкового биатлона будут состязаться с командами из Китая, Ирана и Киргизии
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов
Минэкономики Азербайджана получит свыше 10 млн манатов на строительство пассажирского терминала в морском порту в Аляте
Курс манат/доллар на 7 августа - 1,7 манат/$1
PASHA Sigorta застраховала перевозку слитков драгметаллов AzerGold до пункта назначения
В Азербайджане арестовано 5 человек по 8 уголовным делам по фактам нанесения вреда экологии на $1,6 млн
Азеригаз газифицировал в январе-июле около 40 населенных пунктов
Госкомитет направит более 1 млн манатов на реконструкцию административного здания Центра поддержки детей и семей в Геранбое
ГААД получит 4 млн манатов на строительство автодороги на западе Азербайджана
ГААД получит 3,4 млн манатов на строительство и реконструкцию автодороги на юге Азербайджана
ГААД получит 8 млн манатов на строительство автодороги в центральной части Азербайджана
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
Додон: Молдова сделает все возможное, чтобы стать участником проектов, инициированных Азербайджаном
Государственная Миграционная Служба официально поддерживает «Caspian Energy Forum Baku– 2018»
С AccessBank-ом желания не знают границ!
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений