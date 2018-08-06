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Дальнее зарубежье 06.08.2018 18:56

МИД РФ вручил послу Греции ноту об ответных мерах Москвы

МИД РФ вручил ноту протеста послу Греции о принятых российской стороной мерах в отношении недружественных действий в отношении российских дипломатов и граждан, сообщается на сайте МИД РФ.

"6 августа в МИД России был вызван Чрезвычайный и Полномочный Посол Греческой Республики в Российской Федерации А.Фриганас, где ему была вручена нота, информирующая о принятых российской стороной зеркальных мерах в ответ на недружественные действия Афин в июле с.г. в отношении российских дипломатических сотрудников и граждан", - говорится в сообщении ведомства.

11 июля Греция обвинила Россию в попытках подрыва ее национальной безопасности и объявила о выдворении двух российских дипломатов и запрете на въезд еще двух российских дипломатических работников.

Москва отвергла эти обвинения и заявила о том, что эти шаги не останутся без ответа.

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Тэги: РОССИЯ, ГРЕЦИЯ, НОТА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]