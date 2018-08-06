МИД РФ вручил послу Греции ноту об ответных мерах Москвы

МИД РФ вручил ноту протеста послу Греции о принятых российской стороной мерах в отношении недружественных действий в отношении российских дипломатов и граждан, сообщается на сайте МИД РФ.

"6 августа в МИД России был вызван Чрезвычайный и Полномочный Посол Греческой Республики в Российской Федерации А.Фриганас, где ему была вручена нота, информирующая о принятых российской стороной зеркальных мерах в ответ на недружественные действия Афин в июле с.г. в отношении российских дипломатических сотрудников и граждан", - говорится в сообщении ведомства.

11 июля Греция обвинила Россию в попытках подрыва ее национальной безопасности и объявила о выдворении двух российских дипломатов и запрете на въезд еще двух российских дипломатических работников.

Москва отвергла эти обвинения и заявила о том, что эти шаги не останутся без ответа.