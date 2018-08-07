Двое боевиков ХАМАС погибли при ответном ударе Израиля по сектору Газа после обстрелов со стороны палестинцев

Израильский танк открыл огонь по позициям ХАМАС в ответ на обстрелы со стороны боевиков с палестинских территорий в секторе Газа, сообщила во вторник газета "Гаарец" со ссылкой на армию обороны Израиля.

Удар был нанесен по зданию ХАМАС.

В результате танкового огня погибли двое членов ХАМАС, еще шесть палестинцев получили ранения, отмечается в сообщении.

По данным издания, двое погибших были членами элитного подразделения ХАМАС.

В министерстве здравоохранения сектора Газа подтвердили гибель двух человек.

Сообщения о перестрелках между армией обороны Израиля и боевиками в секторе Газа поступают на фоне попыток добиться режима перемирия в регионе при посредничестве Египта и специального посланника ООН по делам Ближнего Востока Николая Младенова.