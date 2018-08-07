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Дальнее зарубежье 07.08.2018 14:37

Двое боевиков ХАМАС погибли при ответном ударе Израиля по сектору Газа после обстрелов со стороны палестинцев

Израильский танк открыл огонь по позициям ХАМАС в ответ на обстрелы со стороны боевиков с палестинских территорий в секторе Газа, сообщила во вторник газета "Гаарец" со ссылкой на армию обороны Израиля.

Удар был нанесен по зданию ХАМАС.

В результате танкового огня погибли двое членов ХАМАС, еще шесть палестинцев получили ранения, отмечается в сообщении.

По данным издания, двое погибших были членами элитного подразделения ХАМАС.

В министерстве здравоохранения сектора Газа подтвердили гибель двух человек.

Сообщения о перестрелках между армией обороны Израиля и боевиками в секторе Газа поступают на фоне попыток добиться режима перемирия в регионе при посредничестве Египта и специального посланника ООН по делам Ближнего Востока Николая Младенова.

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, ХАМАС, УДАР, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]