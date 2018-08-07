Двое боевиков ХАМАС погибли при ответном ударе Израиля по сектору Газа после обстрелов со стороны палестинцев

Израильский танк открыл огонь по позициям ХАМАС в ответ на обстрелы со стороны боевиков с палестинских территорий в секторе Газа, сообщила во вторник газета "Гаарец" со ссылкой на армию обороны Израиля.
Удар был нанесен по зданию ХАМАС.
В результате танкового огня погибли двое членов ХАМАС, еще шесть палестинцев получили ранения, отмечается в сообщении.
По данным издания, двое погибших были членами элитного подразделения ХАМАС.
В министерстве здравоохранения сектора Газа подтвердили гибель двух человек.
Сообщения о перестрелках между армией обороны Израиля и боевиками в секторе Газа поступают на фоне попыток добиться режима перемирия в регионе при посредничестве Египта и специального посланника ООН по делам Ближнего Востока Николая Младенова.
Танковые подразделения ВС Азербайджана проводят интенсивные занятиям по повышению боеготовности
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии 80 раз - Минобороны
Минобороны Азербайджана сообщает о взрыве на позициях ВС Армении
Курс манат/доллар на 8 августа - 1,7 манат/$1
Азербайджанский AGBank планирует увеличить уставный капитал на 5,6%
Азерсу направит около 70 млн манатов на реконструкцию системы водоснабжения и установку водяных счетчиков
Президент Азербайджана выделил 13,5 млн манатов на продолжение строительства ГЭС Ордубад в Нахчыване
Баку изучает вопрос задержания в США граждан Азербайджана за мошенничество - МИД
Правительство Азербайджана направит около 220 тыс. манатов на переселение семей вынужденных переселенцев в места нового проживания
ГААД получит 4 млн манатов на строительство автодороги на западе Азербайджана
ГААД получит 3,4 млн манатов на строительство и реконструкцию автодороги на юге Азербайджана
ГААД получит 8 млн манатов на строительство автодороги в центральной части Азербайджана
Генеральный директор завода «Norm Sement», об успехах завода и планах на будущее
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
Агентство по развитию малого и среднего бизнеса официально поддерживает «Caspian Energy Forum Baku– 2018»
Государственный таможенный комитет официально поддерживает «Caspian Energy Forum Baku– 2018»
Государственная Миграционная Служба официально поддерживает «Caspian Energy Forum Baku– 2018»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений