Ситуация на территории аэропорта Франкфурта, где ранее прошла частичная эвакуация, нормализуется - полиция

Полиция Франкфурта-на-Майне объявила о возвращении в нормальный режим работы городского аэропорта, где ранее во вторник пришлось частично эвакуировать пассажиров из первого терминала после того, как мужчина, не имевший необходимого доступа, проник в зону безопасности.
"В зоны, затронутые инцидентом, вновь открыт свободный доступ, и (нормальная - ИФ) работа аэропорта вновь возобновилась", - говорится в заявлении, размещенном на странице в "Твиттере".местной полиции
В полиции поблагодарили пассажиров за проявленные понимание и дисциплину.
По некоторым данным, мужчина, нарушивший распорядок работы аэропорта, задержан.
Ранее издание "Бильд" отмечало, что полицейская операция в аэропорту затронула сотни пассажиров и вызвала перебои в воздушном движении.
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