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Дальнее зарубежье 07.08.2018 17:06

Ситуация на территории аэропорта Франкфурта, где ранее прошла частичная эвакуация, нормализуется - полиция

Полиция Франкфурта-на-Майне объявила о возвращении в нормальный режим работы городского аэропорта, где ранее во вторник пришлось частично эвакуировать пассажиров из первого терминала после того, как мужчина, не имевший необходимого доступа, проник в зону безопасности.

"В зоны, затронутые инцидентом, вновь открыт свободный доступ, и (нормальная - ИФ) работа аэропорта вновь возобновилась", - говорится в заявлении, размещенном на странице в "Твиттере".местной полиции

В полиции поблагодарили пассажиров за проявленные понимание и дисциплину.

По некоторым данным, мужчина, нарушивший распорядок работы аэропорта, задержан.

Ранее издание "Бильд" отмечало, что полицейская операция в аэропорту затронула сотни пассажиров и вызвала перебои в воздушном движении.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, АЭРОПОРТ, СИТУАЦИЯ, НОРМАЛИЗАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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