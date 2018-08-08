Немецкие пилоты Ryanair проведут 10 августа 24-часовую забастовку

Немецкие пилоты ирландской бюджетной авиакомпании Ryanair объявили о проведении в пятницу 24-часовой забастовки.
Она затронет все рейсы авиакомпании, вылетающие из аэропортов Германии с 4:01 мск 10 августа до 3:59 мск 11 августа, сообщил профсоюз пилотов Cockpit на пресс-конференции в среду.
Ryanair не проявляет конструктивных намерений достичь соглашения с пилотами, заявил председатель Cockpit Мартин Лохер. Он принес "глубочайшие извинения пассажирам", которые пострадают в результате забастовки. При этом ответственность за акцию глава Cockpit возлагает на руководство авиакомпании, пишет Deutsche Welle.
Таким образом, немецкие пилоты присоединяются к намеченным на тот же день в других европейских странах протестным действиям коллег, которые требуют улучшения условий работы. В пятницу будут бастовать пилоты Ryanair в Бельгии, Ирландии и Швеции.
Как отмечает издание Focus, это будет наиболее масштабная забастовка в истории Ryanair. Авиакомпания уже аннулировала 146 из 2,4 тыс. запланированных на этот день рейсов в Европе.
Cockpit с января 2018 года ведет переговоры с руководством ирландской авиакомпании, добиваясь заключения первого тарифного соглашения с Ryanair и повышения заработных плат. Ориентиром для переговоров называются тарифные условия туроператора TUI, который, как и Ryanair, использует самолеты Boeing-737. Ввиду отсутствия прогресса на переговорах 96% опрошенных членов Cockpit высказались за дальнейшую борьбу путем забастовки.
Ryanair осуществляет перелеты по более чем 1,8 тыс. маршрутов в 215 аэропортах, расположенных в 37 странах. В прошлом фингоду компания перевезла 130,3 млн человек. Ее парк насчитывает 400 самолетов Boeing-737-800.
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