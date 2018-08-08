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Дальнее зарубежье 08.08.2018 16:43

Число жертв землетрясения в Индонезии достигло почти 350 человек

В Индонезии число погибших в результате мощного землетрясения 6 августа на острове Ломбок возросло до 347 человек, сообщает в среду телеканал "Си-Эн-Эн Индонезия".

Ранее сообщалось о 136 погибших.

При этом местные власти уверены, что число жертв продолжит расти по мере того, как спасатели и техника разбирают завалы.

6 августа на острове Ломбок в Индонезии прошло землетрясение магнитудой 6,9. В результате бедствия 150 тыс. человек были эвакуированы, с серьезными травмами к медикам обратились более 230 человек, около 70 тыс. остались без крыши над головой.

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Тэги: ИНДОНЕЗИЯ, ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ, ЖЕРТВЫ, РОСТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]