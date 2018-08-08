Число жертв землетрясения в Индонезии достигло почти 350 человек

В Индонезии число погибших в результате мощного землетрясения 6 августа на острове Ломбок возросло до 347 человек, сообщает в среду телеканал "Си-Эн-Эн Индонезия".

Ранее сообщалось о 136 погибших.

При этом местные власти уверены, что число жертв продолжит расти по мере того, как спасатели и техника разбирают завалы.

6 августа на острове Ломбок в Индонезии прошло землетрясение магнитудой 6,9. В результате бедствия 150 тыс. человек были эвакуированы, с серьезными травмами к медикам обратились более 230 человек, около 70 тыс. остались без крыши над головой.