В России могут снять ограничения на въезд для иностранцев с ВИЧ - газета

Правительство РФ вернулось к обсуждению вопроса о том, чтобы разрешить пребывание ВИЧ-положительных иностранцев в России; пока таким иностранным гражданам можно находиться в стране лишь в случае, если здесь у них есть близкие родственники, пишет в четверг газета "Известия".

"О том, что в правительстве прорабатывают вопрос "о снятии ограничительных мер по въезду и пребыванию в России иностранцев с ВИЧ-инфекцией", сказано в письме за подписью замминистра здравоохранения Сергея Краевого в "Восточноевропейское и центральноазиатское объединение людей, живущих с ВИЧ"", - говорится в публикации.

Документ, с которым ознакомилось издание, подготовлен совместно со специалистами министерства внутренних дел РФ, Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) и Роспотребнадзора. В министерстве здравоохранения "Известиям" подтвердили отправление такого письма.

"Вопрос дальнейшего снятия ограничительных мер по въезду и пребыванию на территории Российской Федерации больных ВИЧ-инфекцией прорабатывается с привлечением экспертного сообщества", - сказано в письме Минздрава.

По данным ведомства, на которые ссылается газета, чаще всего ВИЧ обнаруживают у мигрантов из Украины, Узбекистана, Таджикистана и Молдавии. С 1987 по 2017 год в России было выявлено 32,4 тыс. инфицированных иностранцев, причем 45% случаев - за 2013-2017 годы, отмечается в статье.

Издание напоминает, что правительство РФ уже обсуждало идею об открытии границ для иностранцев с ВИЧ. В начале 2017 года было решено не делать таких послаблений. Затем в мае 2018 года Роспотребнадзор получил полномочия отменять решение о депортации, если у ВИЧ-положительных иностранцев есть близкие родственники в России, они придерживаются лечения и активность вируса достаточно низка.

В ФМБА и Роспотребнадзоре не ответили на запрос газеты относительно их позиции по поводу снятия ограничений для иностранных граждан с ВИЧ. В МВД заявили, что не комментируют "проекты нормативных правовых документов, разработчиком которых является иной федеральный орган исполнительной власти", сообщают "Известия".