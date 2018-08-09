В Эквадоре введен режим чрезвычайного положения из-за большого числа беженцев из Венесуэлы

Власти Эквадора ввели в стране режим чрезвычайного положения в связи с наплывом венесуэльских беженцев, которые через Колумбию пытаются добраться до Эквадора, говорится в заявлении эквадорского МИД.
"Правительство Эквадора ввело режим чрезвычайного положения в провинциях Карчи, Эль-Оро и Пичинча, чтобы уделить должное внимание венесуэльским мигрантам на северной границе страны", - говорится в сообщении.
Режим ЧП, в рамках которого на север страны будут направлены дополнительные бригады врачей, полиции и социальных работников, будет действовать до конца августа.
В сообщении отмечается, что число пребывающих через Колумбию венесуэльцев достигло на этой неделе в среднем 4,2 тыс. человек в сутки. При этом МИД не уточняет, какова была статистика ранее и почему число беженцев увеличилось.
Согласно сообщению МИД, международные организации, такие как Агентство ООН по делам беженцев, Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев и Международная организация по делам беженцев, окажут Каракасу помощь в связи с массовым исходом жителей из страдающей от экономического кризиса Венесуэлы.
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов
В Баку считают необходимым усиление и расширение сотрудничества с Пхеньяном
Минобороны Азербайджана опровергло сообщения о взрыве на позициях подразделений ВС страны в зоне карабахского конфликта
ГТК увеличил в январе-июле перечисления налогов и пошлин в госбюджет Азербайджана на 36%
Бакинский международный аэропорт в январе-июле увеличил пассажиропоток на 14%
Второй телекоммуникационный спутник Азербайджана Azerspace-2 доставлен на космодром Куру
Минтруда Азербайджана закупает 130 квартир для инвалидов карабахской войны и семей шехидов
Среднемесячная номинальная заработная плата в Азербайджане составляет $318
Taobao разрабатывает "умные очки" для проверки информации о товарах
ГААД получит 4 млн манатов на строительство автодороги на западе Азербайджана
ГААД получит 3,4 млн манатов на строительство и реконструкцию автодороги на юге Азербайджана
ГААД получит 8 млн манатов на строительство автодороги в центральной части Азербайджана
Генеральный директор завода «Norm Sement», об успехах завода и планах на будущее
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
Руководители «Интерфакс-Азербайджан» и РИКЦ в Баку обсудили вопросы сотрудничества
Министерство энергетики и Caspian European Club расширяют сотрудничество
Сеть 4G компании Bakcell: удобство, сверхвысокие скорости и непревзойденное качество клиентского опыта
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений