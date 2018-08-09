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Дальнее зарубежье 09.08.2018 12:14

В Эквадоре введен режим чрезвычайного положения из-за большого числа беженцев из Венесуэлы

Власти Эквадора ввели в стране режим чрезвычайного положения в связи с наплывом венесуэльских беженцев, которые через Колумбию пытаются добраться до Эквадора, говорится в заявлении эквадорского МИД.

"Правительство Эквадора ввело режим чрезвычайного положения в провинциях Карчи, Эль-Оро и Пичинча, чтобы уделить должное внимание венесуэльским мигрантам на северной границе страны", - говорится в сообщении.

Режим ЧП, в рамках которого на север страны будут направлены дополнительные бригады врачей, полиции и социальных работников, будет действовать до конца августа.

В сообщении отмечается, что число пребывающих через Колумбию венесуэльцев достигло на этой неделе в среднем 4,2 тыс. человек в сутки. При этом МИД не уточняет, какова была статистика ранее и почему число беженцев увеличилось.

Согласно сообщению МИД, международные организации, такие как Агентство ООН по делам беженцев, Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев и Международная организация по делам беженцев, окажут Каракасу помощь в связи с массовым исходом жителей из страдающей от экономического кризиса Венесуэлы.

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Тэги: ЭКВАДОР, ВЕНЕСУЭЛА, МИГРАНТЫ, ЧП

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]