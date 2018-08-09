Венесуэла запросила у США выдачи подозреваемого в планировании покушения на президента Мадуро

Правительство Венесуэлы передало представителю США в стране данные, полученные в ходе первоначального расследования попытки покушения на президента Николаса Мадуро, и обратилось за содействием.
По данным венесуэльского телеканала ВТВ, с временным поверенным в делах США в Венесуэле Джемсом Стори встретились венесуэльский генеральный прокурор Тарек Уильям Сааб и глава МИД Хорхе Арреаса. Они обсудили ситуацию вокруг Османа Дельгадо Табоски, который проживает в Майами, и которого власти Венесуэлы считают ответственным за планирование покушения на Н.Мадуро.
"Венесуэла намерена потребовать экстрадиции этого гражданина, мы намерены сделать запрос по соответствующим каналам. Между нашими странами и прокуратурами действуют соответствующие каналы сотрудничества", - заявил глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса.
Ранее на этой неделе президент Венесуэлы Николас Мадуро представил предварительные данные расследования неудавшегося покушения на него, возложив ответственность на США, Колумбию и правую оппозицию в стране. Попытка покушения на венесуэльского президента с помощью беспилотного летательного аппарата была предпринята в воскресенье, когда он присутствовал на военном параде.
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