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Дальнее зарубежье 09.08.2018 13:16

Венесуэла запросила у США выдачи подозреваемого в планировании покушения на президента Мадуро

Правительство Венесуэлы передало представителю США в стране данные, полученные в ходе первоначального расследования попытки покушения на президента Николаса Мадуро, и обратилось за содействием.

По данным венесуэльского телеканала ВТВ, с временным поверенным в делах США в Венесуэле Джемсом Стори встретились венесуэльский генеральный прокурор Тарек Уильям Сааб и глава МИД Хорхе Арреаса. Они обсудили ситуацию вокруг Османа Дельгадо Табоски, который проживает в Майами, и которого власти Венесуэлы считают ответственным за планирование покушения на Н.Мадуро.

"Венесуэла намерена потребовать экстрадиции этого гражданина, мы намерены сделать запрос по соответствующим каналам. Между нашими странами и прокуратурами действуют соответствующие каналы сотрудничества", - заявил глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса.

Ранее на этой неделе президент Венесуэлы Николас Мадуро представил предварительные данные расследования неудавшегося покушения на него, возложив ответственность на США, Колумбию и правую оппозицию в стране. Попытка покушения на венесуэльского президента с помощью беспилотного летательного аппарата была предпринята в воскресенье, когда он присутствовал на военном параде.

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Тэги: ВЕНЕСУЭЛА, ПРЕЗИДЕНТ, ПОКУШЕНИЕ, ЗАПРОС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]