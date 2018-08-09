Сенат Аргентины проголосовал против легализации абортов

Аргентинский сенат проголосовал против законопроекта, который предусматривает легализацию абортов при сроке беременности до 14 недель, сообщает в четверг британская телерадиокорпорация Би-би-си.
"Против" законопроекта выступили 38 сенаторов, в поддержку - 31.
Отмечается, что теперь представить на повторное рассмотрение этот законопроект можно будет только в следующем году.
В настоящее время аборты в Аргентине разрешены только в случаях, если беременность наступила в результате изнасилования или если беременность угрожает здоровью матери.
У здания сената во время дебатов, которые продолжались более 15 часов, собрались как сторонники, так и противники законопроекта. В общей сложности в манифестациях приняли участие сотни тысяч человек, большинство их которых - женщины.
Противники инициативы приветствовали результаты голосования, заявив, что "голосование показало, что Аргентина остается страной, которая ценит семейные ценности".
Между тем, те, кто выступал в поддержку этого законопроекта, восприняли эту новость с огорчением, многие женщины плакали. Однако, по словам 23-летней Наталии Кароль, они все равно продолжают верить, что вскоре аборты все же будут легализованы в Аргентине.
"Я настроена оптимистично. Сегодня законопроект не одобрили, но он будет одобрен завтра или послезавтра. Это дело не закончено", - сказала Н.Кароль.
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов
В Баку считают необходимым усиление и расширение сотрудничества с Пхеньяном
Минобороны Азербайджана опровергло сообщения о взрыве на позициях подразделений ВС страны в зоне карабахского конфликта
ГТК увеличил в январе-июле перечисления налогов и пошлин в госбюджет Азербайджана на 36%
Бакинский международный аэропорт в январе-июле увеличил пассажиропоток на 14%
Второй телекоммуникационный спутник Азербайджана Azerspace-2 доставлен на космодром Куру
Минтруда Азербайджана закупает 130 квартир для инвалидов карабахской войны и семей шехидов
Среднемесячная номинальная заработная плата в Азербайджане составляет $318
Taobao разрабатывает "умные очки" для проверки информации о товарах
ГААД получит 4 млн манатов на строительство автодороги на западе Азербайджана
ГААД получит 3,4 млн манатов на строительство и реконструкцию автодороги на юге Азербайджана
ГААД получит 8 млн манатов на строительство автодороги в центральной части Азербайджана
Генеральный директор завода «Norm Sement», об успехах завода и планах на будущее
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
Руководители «Интерфакс-Азербайджан» и РИКЦ в Баку обсудили вопросы сотрудничества
Министерство энергетики и Caspian European Club расширяют сотрудничество
Сеть 4G компании Bakcell: удобство, сверхвысокие скорости и непревзойденное качество клиентского опыта
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений