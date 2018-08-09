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Дальнее зарубежье 09.08.2018 11:50

Сенат Аргентины проголосовал против легализации абортов

Аргентинский сенат проголосовал против законопроекта, который предусматривает легализацию абортов при сроке беременности до 14 недель, сообщает в четверг британская телерадиокорпорация Би-би-си.

"Против" законопроекта выступили 38 сенаторов, в поддержку - 31.

Отмечается, что теперь представить на повторное рассмотрение этот законопроект можно будет только в следующем году.

В настоящее время аборты в Аргентине разрешены только в случаях, если беременность наступила в результате изнасилования или если беременность угрожает здоровью матери.

У здания сената во время дебатов, которые продолжались более 15 часов, собрались как сторонники, так и противники законопроекта. В общей сложности в манифестациях приняли участие сотни тысяч человек, большинство их которых - женщины.

Противники инициативы приветствовали результаты голосования, заявив, что "голосование показало, что Аргентина остается страной, которая ценит семейные ценности".

Между тем, те, кто выступал в поддержку этого законопроекта, восприняли эту новость с огорчением, многие женщины плакали. Однако, по словам 23-летней Наталии Кароль, они все равно продолжают верить, что вскоре аборты все же будут легализованы в Аргентине.

"Я настроена оптимистично. Сегодня законопроект не одобрили, но он будет одобрен завтра или послезавтра. Это дело не закончено", - сказала Н.Кароль.

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Тэги: АРГЕНТИНА, СЕНАТ, АБОРТЫ, ЗАКОНОПРОЕКТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]