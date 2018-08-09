Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9726 RUR   0.0259 GBR   2.1881 TRY   0.3185

Цена на нефть

    $/bbl WTI   66.94 Brent   72.28

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 23° 35° Завтра 19° 27° 11 Авг 20° 24° 12 Авг 22° 28°

Дальнее зарубежье 09.08.2018 18:13

Британский музей вернет Ираку похищенные древние реликвии

Британский музей на этой неделе вернет Багдаду коллекцию древних реликвий, возраст которых около 5 тыс. лет, сообщает в четверг газета "Гардиан".

Предметы древности были похищены из Ирака в 2003 году после свержения Саддама Хусейна. Позже британская полиция изъяла эти реликвии у перекупщика в Лондоне, который не смог предоставить официальные документы, подтверждающие его законные права на владение ими, и передала в музей для анализа.

Отмечается, что решение о передаче Багдаду этой коллекции последовало после того, как эксперты Британского музея смогли установить не только ее место происхождения, но и храм, из которого они были украдены в Ираке.

В коллекцию входят керамические предметы и мраморные амулеты.

Ожидается, что в пятницу британская сторона передаст эти ценности иракскому послу в Великобритании Салиху Хусейну Али.

"Подобное сотрудничество между Ираком и Великобританией играет решающую роль для сохранения и защиты иракского наследия", - говорится в заявлении посла Ирака, опубликованном в четверг Британским музеем.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: БРИТАНИЯ, ИРАК, РЕЛИКВИИ, ВОЗВРАЩЕНИЕ


Похожие новости


Британский парламент призвал правительство признать действия ИГ геноцидом Британский парламент в пятницу может рассмотреть возможность участия в авиаударах по ИГ - СМИ Кэмерон не исключает участия британской военной авиации в борьбе с боевиками в Ираке Британия не будет участвовать в очередной войне в Ираке, несмотря на казнь Фоули - Кэмерон

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]