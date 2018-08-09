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ТЭК 09.08.2018 17:26

Саудовская Aramco не намерена сворачивать отношения с партнерами в Канаде - власти СА

Кризис в отношениях между Королевством Саудовская Аравия и Канадой не повлияет на связи между саудовским нефтегазовым гигантом Aramco и его партнерами в Канаде, сообщает арабская служба CNBC со ссылкой на заявление министра энергетики, промышленности и минеральных ресурсов королевства Халида аль-Фалиха.

"Нефтяная политика Королевства Саудовская Аравия состоит в том, что поставки сырья для других стран мира не подвержены политическим расчетам", - подчеркнул министр.

Телеканал также приводит заявление министра иностранных дел КСА Аделя аль-Джубейра, который отметил, что "канадские инвестиции в Саудовскую Аравию по-прежнему актуальны? и эта ситуация не меняется", несмотря на то, что "его страна изучает возможность принятия дополнительных антиканадских мер".

Ранее Саудовская Аравия объявила об отзыве посла в Канаде и замораживании всех новых торговых и инвестиционных транзакций с Оттавой на фоне требований последней о немедленном освобождении арестованных саудовской стороной правозащитников, что вызвало напряженность в отношениях двух стран.

Арабские СМИ сообщили также о сворачивании по инициативе Эр-Рияда культурного обмена между двумя государствами и приостановке совместных образовательных программ.

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Тэги: САУДАРАВИЯ, КАНАДА, НЕФТЬ, КОНТАКТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]