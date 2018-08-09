Саудовская Aramco не намерена сворачивать отношения с партнерами в Канаде - власти СА

Кризис в отношениях между Королевством Саудовская Аравия и Канадой не повлияет на связи между саудовским нефтегазовым гигантом Aramco и его партнерами в Канаде, сообщает арабская служба CNBC со ссылкой на заявление министра энергетики, промышленности и минеральных ресурсов королевства Халида аль-Фалиха.

"Нефтяная политика Королевства Саудовская Аравия состоит в том, что поставки сырья для других стран мира не подвержены политическим расчетам", - подчеркнул министр.

Телеканал также приводит заявление министра иностранных дел КСА Аделя аль-Джубейра, который отметил, что "канадские инвестиции в Саудовскую Аравию по-прежнему актуальны? и эта ситуация не меняется", несмотря на то, что "его страна изучает возможность принятия дополнительных антиканадских мер".

Ранее Саудовская Аравия объявила об отзыве посла в Канаде и замораживании всех новых торговых и инвестиционных транзакций с Оттавой на фоне требований последней о немедленном освобождении арестованных саудовской стороной правозащитников, что вызвало напряженность в отношениях двух стран.

Арабские СМИ сообщили также о сворачивании по инициативе Эр-Рияда культурного обмена между двумя государствами и приостановке совместных образовательных программ.