МОК разочарован отказом СБ ООН разрешить поставки спортивного оборудования КНДР

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что разочарован решением Комитета по санкциям СБ ООН отказать в просьбе МОК разрешить поставки спортивного оборудования и инвентаря Северной Корее.

"Это еще больше затрудняет выполнение МОК своей миссии по объединению спортсменов всего мира для того, чтобы способствовать взаимопониманию и дружбе вне зависимости от политических взглядов и других разногласий", - подчеркнул он.

При этом глава МОК отметил, что отказ "разочаровывает еще и потому, что просьба сделать исключение в области смягчения ограничений на поставки спортивного оборудования касалась очень ограниченного числа спортсменов".

Т.Бах, тем не менее, подчеркнул, что МОК продолжит "вносить вклад в дело мира и согласия на Корейском полуострове, в том числе посредством спорта".