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Дальнее зарубежье 10.08.2018 10:45

МОК разочарован отказом СБ ООН разрешить поставки спортивного оборудования КНДР

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что разочарован решением Комитета по санкциям СБ ООН отказать в просьбе МОК разрешить поставки спортивного оборудования и инвентаря Северной Корее.

"Это еще больше затрудняет выполнение МОК своей миссии по объединению спортсменов всего мира для того, чтобы способствовать взаимопониманию и дружбе вне зависимости от политических взглядов и других разногласий", - подчеркнул он.

При этом глава МОК отметил, что отказ "разочаровывает еще и потому, что просьба сделать исключение в области смягчения ограничений на поставки спортивного оборудования касалась очень ограниченного числа спортсменов".

Т.Бах, тем не менее, подчеркнул, что МОК продолжит "вносить вклад в дело мира и согласия на Корейском полуострове, в том числе посредством спорта".

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Тэги: ШВЕЙЦАРИЯ, МОК, КНДР, РАЗОЧАРОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]