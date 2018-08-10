Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.958 RUR   0.0255 GBR   2.1801 TRY   0.2965

Цена на нефть

    $/bbl WTI   66.81 Brent   72.07

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 19° 28° Завтра 21° 25° 12 Авг 23° 29° 13 Авг 22° 28°

Транспорт и связь 10.08.2018 15:04

Баку рассчитывает на существенный рост транзитных грузоперевозок через Азербайджан – президент Алиев

Баку рассчитывает на увеличение объема перевалки грузов из Таджикистана по железной дороге Баку-Тбилиси-Карс, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

"Я проинформировал президента Таджикистана о транспортных проектах, которые открывают новые возможности. В частности, запуск железной дороги Баку-Тбилиси-Карс, а также строительство нового морского порта в поселке Алят, открывают новые возможности для перевозки грузов. Конечно, мы рассчитываем на увеличение грузопотока из Таджикистана и достигли определенных договоренностей", - сказал И.Алиев в пятницу на совместном с таджикским коллегой Эмомали Рахмоном заявлении для прессы.

По его словам, Азербайджан рассчитывает на существенный рост объема транзитных грузоперевозок через свою территорию на международные рынки.

И.Алиев отметил, что обсудил с Э.Рахмоном также вопросы взаимной деятельности в сферах торговли, экономики.

"Мы достигли серьезных договоренностей, которые дадут толчок повышению промышленного потенциала наших стран. Это касается сотрудничества в области снабжения алюминием, нефтяным коксом. Это проекты, которые будут определять наши отношения на долгие годы и позволят создать сотни новых рабочих мест", - добавил президент Азербайджана.

Как сообщалось, ввод в эксплуатацию железной дороги Баку-Тбилиси-Карс состоялся 30 октября 2017 года. В настоящее время по данному маршруту осуществляется перевозка грузов. На начальном этапе объем грузоперевозок по БТК предполагается на уровне 5 млн тонн в год, в дальнейшем ожидается рост объема грузоперевозок до 15-17 млн тонн грузов в год.

А.Азизов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ГРУЗЫ, ПЛАНЫ

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]