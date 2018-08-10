Госпогранслужба Азербайджана отрабатывают навыки по обезвреживанию диверсионных групп на море, суше и под водой

Тактические боевые учения береговой охраны и сил быстрого реагирования Государственной пограничной службы (ГПС) стартовали в пятницу в территориальных водах Азербайджана в Каспийском море, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в ведомстве.
«Целью учений является усовершенствование возможностей защиты государственных интересов Азербайджана, пресечение незаконного использования бассейна Каспийского моря, в том числе, попыток транспортировки наркотических средств и другой контрабанды и незаконной миграции», - отметили в ведомстве.
Кроме того, личный состав ГПС отрабатывает навыки по обеспечению безопасности добычи нефти и газа, инфраструктуры их транспортировки, поиску и обезвреживанию диверсионных групп на море и суше, обнаружению целей посредством систем подводного наблюдения, поиску и обезвреживанию подводных диверсионных групп, проведению пограничного поиска на вертолетах и кораблях, нанесению ударов из ракетно-артиллерийских установок.
Ф.Исазаде
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