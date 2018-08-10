Концепция о правовом статусе Каспийского моря, которую подпишут лидеры "каспийской пятерки" на саммите в Актау отражает баланс интересов всех участников, сообщает пресс-служба президента РФ.

12 августа в Актау состоится Пятый каспийский саммит, в котором примут участие президенты России, Азербайджана, Ирана, Казахстана и Туркменистана Владимир Путин, Ильхам Алиев, Хасан Рухани, Нурсултан Назарбаев и Гурбангулы Бердымухамедов.

Как ожидается, центральным событием саммита станет подписание конвенции о правовом статусе Каспийского моря, работа над которой велась почти 20 лет.

"Многолетняя работа переговорщиков и экспертов позволила подготовить тщательно выверенный текст, отражающий баланс интересов всех участников", - сообщает пресс-служба президента РФ.

В конвенции, в частности, есть положение о недопущении присутствия на Каспии вооруженных сил внерегиональных держав.

Документ определяет пять прикаспийских государств ответственными за поддержание безопасности на море и управление его ресурсами.

В соответствии с конвенцией, основная площадь водной поверхности Каспия остается в общем пользовании сторон, а дно и недра делятся соседними государствами на участки по договоренности между ними на основе международного права.

Судоходство, рыболовство, научные исследования и прокладка магистральных трубопроводов осуществляются по согласованным сторонами правилам. При реализации масштабных морских проектов в обязательном порядке учитывается экологический фактор.

Кроме того, участники саммита подведут итоги выполнения решений предыдущих саммитов, определят приоритеты развития в рамках "каспийской пятерки" на период до следующей встречи в таком формате.

В пресс-службе рассказали, что в числе приоритетов пяти стран - интенсификация совместной работы по укреплению безопасности и стабильности на Каспийском море. Также актуальной темой повестки дня станет укрепление экономических связей.

Переговоры о правовом статусе богатого природными ресурсами Каспийского моря ведутся более 20 лет из-за различий в позициях пяти государств региона - России, Казахстана, Азербайджана, Туркмении и Ирана. Эти разногласия тормозили принятие Конвенции по правовому статусу Каспия.

5 декабря 2017 года глава МИД Сергей Лавров по итогам прошедшей в Москве встречи министров иностранных дел "каспийской пятерки" заявил, что ее участники договорились по всем ключевым положениям конвенции о правовом статусе Каспия, работа над которой велась почти 20 лет.

29 июня президент РФ Владимир Путин принял предложение правительства о подписании Конвенции о правовом статусе Каспийского моря.