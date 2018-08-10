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Дальнее зарубежье 10.08.2018 21:02

В Мексике конфисковали почти две тонны кокаина

Военно-морские силы Мексики конфисковали около двух тонн кокаина на судне у южного побережья Тихого океана, сообщает в пятницу агентство "Ассошиэйтед пресс".

В военно-морских силах страны сообщили, что лодку, на борту которой оказался кокаин, обнаружил один из самолетов во время патрулирования в 87 морских милях от побережья Акапулько.

В лодке военные обнаружили 75 упаковок с кокаином, общий вес которых составил порядка 1,86 тонны.

В результате был арестован один человек - гражданин Эквадора.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: МЕКСИКА, НАРКОТИКИ, ИЗЪЯТИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]