Анкара обещает адекватный ответ на решение Трампа об удвоении пошлин на сталь и алюминий

В МИД Турции заявляют о готовности Анкары дать адекватный ответ на решение президента США Дональда Трампа и его администрации удвоить размер пошлин на сталь и алюминий для Турции, сообщает агентство "Анадолу" со ссылкой на заявление внешнеполитического ведомства страны.
"На все шаги против Турции (со стороны США), как и прежде, будет дан адекватный ответ", - приводит агентство выдержку из заявления министерства.
Вместе с тем, во внешнеполитическом ведомстве Турции сочли решение американской администрации "несовместимым с серьезной государственной деятельностью".
В свою очередь, представитель президента Турции Ибрагим Калын в Twitter заявил, что "никакие угрозы, шантаж, операции не смогут сломить волю Турции".
"Те, кто после попытки переворота 15 июля (2016 года - ИФ) говорил, что все рухнуло, ошиблись. Ошибутся они и на этот раз", - написал он.
Ранее в пятницу турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция не потерпит поражения в экономической войне, но вместе с тем призвал граждан страны при наличии у них сбережений в иностранной валюте обменять их на турецкие лиры.
Его слова прозвучали на фоне рекордного падения турецкой лиры. Как сообщалось, с начала 2018 года лира потеряла более 38% стоимости относительно доллара США, в пятницу падение ее курса достигало 13,5%. Резкое ослабление произошло на фоне заявлений Д.Трампа о двукратном увеличении импортных пошлин на алюминий и сталь для Турции.
Госпогранслужба Азербайджана отрабатывают навыки по обезвреживанию диверсионных групп на море, суше и под водой
Президент Алиев обсудил карабахское урегулирование с главой комитета по разведке палаты представителей Конгресса США
Алиев принял в Баку главу комитета по разведке палаты представителей Конгресса США Нуньеса
Европейские фондовые индексы упали в пятницу на опасениях по поводу Турции
Самед Гурбанов возглавил правлениe Азербайджано-российского делового совета
Азербайджан в январе-июле сократил экспорт задекларированных объемов газа на 5,6%
Президент Азербайджана наградил дирижера Теймура Геокчаева орденом «Шохрат»
Две туристки подрались в Риме у фонтана Треви за право первого селфи
ГААД получит 4 млн манатов на строительство автодороги на западе Азербайджана
ГААД получит 3,4 млн манатов на строительство и реконструкцию автодороги на юге Азербайджана
ГААД получит 8 млн манатов на строительство автодороги в центральной части Азербайджана
Генеральный директор завода «Norm Sement», об успехах завода и планах на будущее
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
Заур Алиев примет участие в бизнес-форуме Caspian European Club
Клиенты ВТБ (Азербайджан) могут выиграть путешествие
Руководители «Интерфакс-Азербайджан» и РИКЦ в Баку обсудили вопросы сотрудничества
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений