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Регион 10.08.2018 22:22

Анкара обещает адекватный ответ на решение Трампа об удвоении пошлин на сталь и алюминий

В МИД Турции заявляют о готовности Анкары дать адекватный ответ на решение президента США Дональда Трампа и его администрации удвоить размер пошлин на сталь и алюминий для Турции, сообщает агентство "Анадолу" со ссылкой на заявление внешнеполитического ведомства страны.

"На все шаги против Турции (со стороны США), как и прежде, будет дан адекватный ответ", - приводит агентство выдержку из заявления министерства.

Вместе с тем, во внешнеполитическом ведомстве Турции сочли решение американской администрации "несовместимым с серьезной государственной деятельностью".

В свою очередь, представитель президента Турции Ибрагим Калын в Twitter заявил, что "никакие угрозы, шантаж, операции не смогут сломить волю Турции".

"Те, кто после попытки переворота 15 июля (2016 года - ИФ) говорил, что все рухнуло, ошиблись. Ошибутся они и на этот раз", - написал он.

Ранее в пятницу турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция не потерпит поражения в экономической войне, но вместе с тем призвал граждан страны при наличии у них сбережений в иностранной валюте обменять их на турецкие лиры.

Его слова прозвучали на фоне рекордного падения турецкой лиры. Как сообщалось, с начала 2018 года лира потеряла более 38% стоимости относительно доллара США, в пятницу падение ее курса достигало 13,5%. Резкое ослабление произошло на фоне заявлений Д.Трампа о двукратном увеличении импортных пошлин на алюминий и сталь для Турции.

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Тэги: ТУРЦИЯ, МИД, США, ПОШЛИНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]