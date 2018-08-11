Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.958 RUR   0.0255 GBR   2.1801 TRY   0.2965

Цена на нефть

    $/bbl WTI   66.81 Brent   72.07

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 21° 29° Завтра 23° 31° 13 Авг 23° 28° 14 Авг 22° 27°

Регион 11.08.2018 19:44

Турция готовится перейти на расчеты в нацвалюте с РФ, Китаем, Украиной - Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в субботу о подготовке его страны к переходу на расчеты в нацвалюте с Китаем, Россией и рядом других крупных торговых партнеров, сообщает агентство "Анадолу".

"Турция готовится перейти на расчеты в национальной валюте со своими крупнейшими торговыми партнерами, такими как Китай, Россия, Иран и Украина", - заявил он.

Глава государства добавил, что "если страны Европы тоже захотят избавиться от "оков" доллара, то Анкара готова перейти и с ними на аналогичные расчеты в торговле".

Это заявление последовало после значительного ухудшения в отношениях между Анкарой и Вашингтоном.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ТУРЦИЯ, РОССИЯ, ТОРГОВЛЯ, ВАЛЮТА


Похожие новости


Турецко-российские отношения достигли рекордно высокого уровня, заявляет Эрдоган Главы МИД Турции и России, как ожидается, обсудят ситуацию в Идлибе - СМИ Турецкие войска должны покинуть контролируемые ими территории в Сирии после стабилизации там ситуации - Лаврентьев Отношения РФ и Турции находятся на подъеме, в том числе в области преодоления сирийского кризиса - Путин Путин напомнил Эрдогану про приглашение в ресторан Задержан предполагаемый сообщник убийцы посла РФ в Турции - СМИ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]