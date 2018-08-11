Турция готовится перейти на расчеты в нацвалюте с РФ, Китаем, Украиной - Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в субботу о подготовке его страны к переходу на расчеты в нацвалюте с Китаем, Россией и рядом других крупных торговых партнеров, сообщает агентство "Анадолу".

"Турция готовится перейти на расчеты в национальной валюте со своими крупнейшими торговыми партнерами, такими как Китай, Россия, Иран и Украина", - заявил он.

Глава государства добавил, что "если страны Европы тоже захотят избавиться от "оков" доллара, то Анкара готова перейти и с ними на аналогичные расчеты в торговле".

Это заявление последовало после значительного ухудшения в отношениях между Анкарой и Вашингтоном.