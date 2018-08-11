Вступил в силу российско-туркменский договор о стратегическом партнерстве

Министры иностранных дел России и Туркменистана Сергей Лавров и Рашид Мередов в субботу в казахстанском Актау обменялись грамотами о ратификации Договора о стратегическом партнерстве двух стран, сообщается на сайте МИД РФ.

Договор был подписан президентами РФ и Туркменистана Владимиром Путиным и Гурбангулы Бердымухамедовым 2 октября 2017 года в Ашхабаде.

"В соответствии со статьей 18 Договор вступил в силу в день обмена ратификационными грамотами", - отметили в МИД РФ.

"Стороны выразили уверенность в том, что практическая реализация отраженных в документе договоренностей будет способствовать укреплению и дальнейшему развитию российско-туркменистанского сотрудничества. В ходе встречи состоялся обмен мнениями по текущим вопросам двусторонних отношений и региональной проблематике", - добавили в ведомстве.