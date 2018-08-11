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СНГ 11.08.2018 20:22

Вступил в силу российско-туркменский договор о стратегическом партнерстве

Министры иностранных дел России и Туркменистана Сергей Лавров и Рашид Мередов в субботу в казахстанском Актау обменялись грамотами о ратификации Договора о стратегическом партнерстве двух стран, сообщается на сайте МИД РФ.

Договор был подписан президентами РФ и Туркменистана Владимиром Путиным и Гурбангулы Бердымухамедовым 2 октября 2017 года в Ашхабаде.

"В соответствии со статьей 18 Договор вступил в силу в день обмена ратификационными грамотами", - отметили в МИД РФ.

"Стороны выразили уверенность в том, что практическая реализация отраженных в документе договоренностей будет способствовать укреплению и дальнейшему развитию российско-туркменистанского сотрудничества. В ходе встречи состоялся обмен мнениями по текущим вопросам двусторонних отношений и региональной проблематике", - добавили в ведомстве.

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Тэги: РОССИЯ, ТУРКМЕНИСТАН, ПАРТНЕРСТВО, ДОГОВОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]