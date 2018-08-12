Дипломаты прикаспийских стран в первоочередном порядке обсудят установление прямых исходных линий на Каспии

Лидеры Прикаспийских государств приняли решение о создании механизма пятисторонних регулярных консультаций, первые из них состоятся не позднее, чем через полгода, говорится в совместном Коммюнике, принятом по итогам саммита "Каспийской пятерки" в Актау.

"В целях эффективного выполнения Конвенции о правовом статусе Каспийского моря (...) президентами принято решение о создании механизма пятисторонних регулярных консультаций под эгидой МИД на уровне заместителей министров иностранных дел/полномочных представителей Прикаспийских государств и проведении первых консультаций не позднее шести месяцев со дня подписания Конвенции (12 августа - ИФ)", - говорится в документе.

В Коммюнике подчеркивается, что участникам консультаций "в первоочередном порядке поручено приступить к разработке и согласованию проекта соглашения, касающегося методики установления прямых исходных линий".