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Регион 12.08.2018 19:27

Дипломаты прикаспийских стран в первоочередном порядке обсудят установление прямых исходных линий на Каспии

Лидеры Прикаспийских государств приняли решение о создании механизма пятисторонних регулярных консультаций, первые из них состоятся не позднее, чем через полгода, говорится в совместном Коммюнике, принятом по итогам саммита "Каспийской пятерки" в Актау.

"В целях эффективного выполнения Конвенции о правовом статусе Каспийского моря (...) президентами принято решение о создании механизма пятисторонних регулярных консультаций под эгидой МИД на уровне заместителей министров иностранных дел/полномочных представителей Прикаспийских государств и проведении первых консультаций не позднее шести месяцев со дня подписания Конвенции (12 августа - ИФ)", - говорится в документе.

В Коммюнике подчеркивается, что участникам консультаций "в первоочередном порядке поручено приступить к разработке и согласованию проекта соглашения, касающегося методики установления прямых исходных линий".

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Тэги: КАСПИЯ, СТРАНЫ, ДИПЛОМАТЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]