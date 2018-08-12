В Иране по обвинениям в коррупции арестовали более 65 человек

Представитель судебных властей Ирана Голам-Хосейн Махсени Эжеи на фоне восстановления санкций США против Тегерана объявил об аресте за последние недели 67 человек по обвинениям в коррупции, сообщают иранские СМИ.
"Наш враг Америка решил давить на народ (Ирана - ИФ), и он намерен оказывать давление на нашу экономику, но это ему не поможет", - сказал он.
"Эти (арестованные - ИФ) люди пытались воспользоваться этой возможностью и тайно накапливать у себя товары первой необходимости и брать в оборот людей, используя для этого спекуляцию и контрабанду", - отметил чиновник.
Накануне руководитель Исламской республики Иран аятолла Али Хаменеи одобрил предложение судебных властей сформировать специальные суды, которые будут разбирать дела тех лиц, кого обвиняют в совершении экономических преступлений.
В мае президент США Дональд Трамп объявил о том, что Вашингтон отказывается от дальнейшего участия в ядерной сделке шестерки стран с Ираном по ядерной программе.
Ранее на этой неделе США возобновили действие первого блока санкций против Ирана. Он включает в себя санкции на покупку властями Ирана денежных знаков США, санкции в отношении Ирана на торговлю золотом и другими ценными металлами, а также графитом, алюминием, сталью, углем и программным обеспечением, используемым в промышленности. Также под санкции попадают транзакции, связанные с иранским риалом, иранский госдолг и автомобильный сектор Ирана.
Остальные санкции США в отношении Ирана вновь вступят в силу 5 ноября.
Экономические сложности уже привели к акциям протеста в Иране.
Каспий стал внешней транспортной артерией – Алиев
Ильхам Алиев провел двусторонние встречи с президентами Казахстана и Ирана
Президент Азербайджана прибыл в Актау для участия в Пятом саммите прикаспийских государств
Россия допускает уход от долларовой оплаты при поставках нефти - Силуанов
Европейские фондовые индексы упали в пятницу на опасениях по поводу Турции
Самед Гурбанов возглавил правлениe Азербайджано-российского делового совета
Эвакуация граждан с затопленных в результате ливней районов проводится на северо-западе Азербайджана
Президент Азербайджана наградил дирижера Теймура Геокчаева орденом «Шохрат»
Две туристки подрались в Риме у фонтана Треви за право первого селфи
ГААД получит 4 млн манатов на строительство автодороги на западе Азербайджана
ГААД получит 3,4 млн манатов на строительство и реконструкцию автодороги на юге Азербайджана
ГААД получит 8 млн манатов на строительство автодороги в центральной части Азербайджана
Генеральный директор завода «Norm Sement», об успехах завода и планах на будущее
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
Заур Алиев примет участие в бизнес-форуме Caspian European Club
Клиенты ВТБ (Азербайджан) могут выиграть путешествие
Руководители «Интерфакс-Азербайджан» и РИКЦ в Баку обсудили вопросы сотрудничества
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений