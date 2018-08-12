В Иране по обвинениям в коррупции арестовали более 65 человек

Представитель судебных властей Ирана Голам-Хосейн Махсени Эжеи на фоне восстановления санкций США против Тегерана объявил об аресте за последние недели 67 человек по обвинениям в коррупции, сообщают иранские СМИ.

"Наш враг Америка решил давить на народ (Ирана - ИФ), и он намерен оказывать давление на нашу экономику, но это ему не поможет", - сказал он.

"Эти (арестованные - ИФ) люди пытались воспользоваться этой возможностью и тайно накапливать у себя товары первой необходимости и брать в оборот людей, используя для этого спекуляцию и контрабанду", - отметил чиновник.

Накануне руководитель Исламской республики Иран аятолла Али Хаменеи одобрил предложение судебных властей сформировать специальные суды, которые будут разбирать дела тех лиц, кого обвиняют в совершении экономических преступлений.

В мае президент США Дональд Трамп объявил о том, что Вашингтон отказывается от дальнейшего участия в ядерной сделке шестерки стран с Ираном по ядерной программе.

Ранее на этой неделе США возобновили действие первого блока санкций против Ирана. Он включает в себя санкции на покупку властями Ирана денежных знаков США, санкции в отношении Ирана на торговлю золотом и другими ценными металлами, а также графитом, алюминием, сталью, углем и программным обеспечением, используемым в промышленности. Также под санкции попадают транзакции, связанные с иранским риалом, иранский госдолг и автомобильный сектор Ирана.

Остальные санкции США в отношении Ирана вновь вступят в силу 5 ноября.

Экономические сложности уже привели к акциям протеста в Иране.