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Регион 12.08.2018 17:48

В Иране по обвинениям в коррупции арестовали более 65 человек

Представитель судебных властей Ирана Голам-Хосейн Махсени Эжеи на фоне восстановления санкций США против Тегерана объявил об аресте за последние недели 67 человек по обвинениям в коррупции, сообщают иранские СМИ.

"Наш враг Америка решил давить на народ (Ирана - ИФ), и он намерен оказывать давление на нашу экономику, но это ему не поможет", - сказал он.

"Эти (арестованные - ИФ) люди пытались воспользоваться этой возможностью и тайно накапливать у себя товары первой необходимости и брать в оборот людей, используя для этого спекуляцию и контрабанду", - отметил чиновник.

Накануне руководитель Исламской республики Иран аятолла Али Хаменеи одобрил предложение судебных властей сформировать специальные суды, которые будут разбирать дела тех лиц, кого обвиняют в совершении экономических преступлений.

В мае президент США Дональд Трамп объявил о том, что Вашингтон отказывается от дальнейшего участия в ядерной сделке шестерки стран с Ираном по ядерной программе.

Ранее на этой неделе США возобновили действие первого блока санкций против Ирана. Он включает в себя санкции на покупку властями Ирана денежных знаков США, санкции в отношении Ирана на торговлю золотом и другими ценными металлами, а также графитом, алюминием, сталью, углем и программным обеспечением, используемым в промышленности. Также под санкции попадают транзакции, связанные с иранским риалом, иранский госдолг и автомобильный сектор Ирана.

Остальные санкции США в отношении Ирана вновь вступят в силу 5 ноября.

Экономические сложности уже привели к акциям протеста в Иране.

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Тэги: ИРАН, КОРРУПЦИЯ, АРЕСТЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]