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Регион 12.08.2018 19:15

Обвал лиры - коварный заговор против Турции, считает Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в воскресенье заявил, что рекордное падение турецкой лиры представляет собой спланированную акцию против самостоятельной политики Анкары.

"Цель этой операции - заставить сдаться Турцию во всех сферах - от финансов до политики. Мы вновь имеем дело с политическим коварным заговором. С Божьего позволения мы справимся (с заговором - ИФ)", - приводят западные СМИ слова президента, сказанные в Трабзоне во время встречи с членами правящей Партии справедливости и развития.

По словам Р.Т.Эрдогана, если США решили пожертвовать своими отношениями с Анкарой, то Турция даст ответ на такую политику, найдя "новые рынки, новых партнеров и новых союзников".

"Мы можем сказать только "до свидания" любому, кто жертвует стратегическими отношениями и полувековым альянсом со страной с населением в 81 млн человек ради отношений с террористическими группами", - подчеркнул он.

При этом президент Турции обвинил США в "ведении экономической войны против всего мира, включая нашу страну".

Ранее сообщалось, с начала 2018 года лира потеряла более 38% стоимости относительно доллара США, в минувшую пятницу падение ее курса достигало 13,5%. Резкое ослабление произошло на фоне заявлений президента США Дональда Трампа о двукратном увеличении импортных пошлин на алюминий и сталь для Турции.

Накануне Р.Т.Эрдоган в статье, опубликованной в газете "Нью-Йорк таймс", призвал администрацию Д.Трампа пересмотреть отношение к Анкаре, пригрозив в противном случае начать поиск других друзей и союзников.

Он напомнил о проповеднике Фетхуллахе Гюлене, который проживает в США. Анкара обвиняет его в организации неудавшейся попытки переворота в 2016 году и тщетно требует его выдачи. Еще одной проблемой Р.Т.Эрдоган считает оказываемую США поддержку военизированным курдским формированиям в Сирии. Турция же ведет борьбу против этих ополченцев.

Кроме того, Р.Т.Эрдоган напомнил об истории с американским пастором Эндрю Брансоном, которого в Турции намерены судить за поддержку террористов. Вашингтон же добивается освобождения этого человека и даже ввел санкции, чтобы оказать давление на Анкару.

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Тэги: ТУРЦИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ВАЛЮТА, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]