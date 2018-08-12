Путин и Назарбаев называют проблемным вопросом ситуацию с генсеком ОДКБ

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на встрече с главой российского государства Владимиром Путиным поднял вопрос о ситуации вокруг генсека ОДКБ.

"Из всех тем, которые надо обсудить, это вопрос генсека ОДКБ, который стал для нас проблемой", - сказал Н.Назарбаев.

В.Путин заметил на это: "Что касается более широких отношений, в рамках ОДКБ, в рамках ЕврАзЭс, здесь очень большая повестка дня, большие программы, есть и вопросы проблемного характера, как те, о которых вы сейчас сказали".

Генеральным секретарем ОДКБ сейчас является представитель Армении Юрий Хачатуров.

В июле нынешнего года Ю.Хачатуров стал фигурантом уголовного дела, возбужденного армянскими правоохранительными органами.

Специальная следственная служба Армении выдвинула обвинения против Ю.Хачатурова в рамках дела о разгоне демонстрации 1 марта 2008 года. Тогда участники многотысячной акции, протестующие против итогов президентских выборов, на которых победил Серж Саргсян, были разогнаны. При разгоне погибли десять человек, более 250 получили ранения. В то время Ю.Хачатуров был начальником Ереванского гарнизона ВС Армении.

Генсеком ОДКБ он был назначен в 2017 году сроком на три года.

28 июля Ереванский суд первой инстанции принял решение арестовать Ю.Хачатурова. Специальная следственная служба Армении разрешила Хачатурову покинуть Армению и вернуться на работу в российскую столицу, обязав при необходимости явиться в следственный орган.

Армения предложила государствам-членам ОДКБ начать процесс замены генсека организации.

По обвинению в свержении конституционного строя в Армении в 2008 году арестован также экс-президент республики Роберт Кочарян.