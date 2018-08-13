Полицейскую машину взорвали перед зданием ЦИК Афганистана - СМИ

Вблизи здания Центральной избирательной комиссии Афганистана в Кабуле прогремел мощный взрыв, сообщили в понедельник местные СМИ со ссылкой на пресс-секретаря ЦИК Саида Хафизулла Хашеми.

По данным издания Ariana News, вблизи избиркома с помощью магнитной бомбы был подорван полицейский "рейнджер", погиб, по крайней мере, один страж правопорядка, еще один ранен.

В понедельник утром перед зданием ЦИК прошла демонстрация протеста сторонников одного из кандидатов в депутаты, чье имя было удалено из списка претендентов.

Парламентские выборы в Афганистане назначены на 20 октября.