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Дальнее зарубежье 13.08.2018 13:54

Полицейскую машину взорвали перед зданием ЦИК Афганистана - СМИ

Вблизи здания Центральной избирательной комиссии Афганистана в Кабуле прогремел мощный взрыв, сообщили в понедельник местные СМИ со ссылкой на пресс-секретаря ЦИК Саида Хафизулла Хашеми.

По данным издания Ariana News, вблизи избиркома с помощью магнитной бомбы был подорван полицейский "рейнджер", погиб, по крайней мере, один страж правопорядка, еще один ранен.

В понедельник утром перед зданием ЦИК прошла демонстрация протеста сторонников одного из кандидатов в депутаты, чье имя было удалено из списка претендентов.

Парламентские выборы в Афганистане назначены на 20 октября.

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Тэги: АФГАНИСТАН, ЦИК, ВЗРЫВ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]