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Регион 13.08.2018 16:36

Эрдоган обвиняет США в попытке нанести его стране удар в спину

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган в понедельник обвинил США в попытках нанести Турции "удар в спину", несмотря на то, что Анкара является союзником Вашингтона по НАТО, сообщают местные СМИ.

"Мы вместе входим в состав НАТО, но вы пытаетесь нанести удар в спину своему стратегическому партнеру. Разве такие вещи допустимы?" - сказал Р.Т.Эрдоган, выступая на 10-й конференции турецких послов в Анкаре.

"С одной стороны вы действуете как стратегический партнер, а с другой - стреляете пулями по ногам своего партнера", - добавил он.

Турецкий лидер также отметил, что нынешнее давление на Турцию является реакцией некоторых внешних сил на независимую политику Анкары. По его словам, основная цель таких действий - заставить Турцию отказаться от защиты собственных интересов.

Р.Т.Эрдоган назвал нынешнюю ситуацию "экономической осадой", а проблемы турецкой валюты - результатом "атаки" на Турцию.

Однако он призвал граждан страны не беспокоиться, заверив их, что турецкая экономика "цельная и сильная" и останется такой.

Отношения между США и Турцией обострились после решения США ввести санкции в отношении двух турецких министров из-за удержания под стражей в этой стране американского пастора Эндрю Брансона. Затем президент США Дональд Трамп объявил об удвоении размера пошлин на сталь и алюминий для Турции, это заявление вызвало обвал курса национальной валюты Турции - лиры.

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Тэги: ТУРЦИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, США, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]