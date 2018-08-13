Эрдоган обвиняет США в попытке нанести его стране удар в спину

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган в понедельник обвинил США в попытках нанести Турции "удар в спину", несмотря на то, что Анкара является союзником Вашингтона по НАТО, сообщают местные СМИ.
"Мы вместе входим в состав НАТО, но вы пытаетесь нанести удар в спину своему стратегическому партнеру. Разве такие вещи допустимы?" - сказал Р.Т.Эрдоган, выступая на 10-й конференции турецких послов в Анкаре.
"С одной стороны вы действуете как стратегический партнер, а с другой - стреляете пулями по ногам своего партнера", - добавил он.
Турецкий лидер также отметил, что нынешнее давление на Турцию является реакцией некоторых внешних сил на независимую политику Анкары. По его словам, основная цель таких действий - заставить Турцию отказаться от защиты собственных интересов.
Р.Т.Эрдоган назвал нынешнюю ситуацию "экономической осадой", а проблемы турецкой валюты - результатом "атаки" на Турцию.
Однако он призвал граждан страны не беспокоиться, заверив их, что турецкая экономика "цельная и сильная" и останется такой.
Отношения между США и Турцией обострились после решения США ввести санкции в отношении двух турецких министров из-за удержания под стражей в этой стране американского пастора Эндрю Брансона. Затем президент США Дональд Трамп объявил об удвоении размера пошлин на сталь и алюминий для Турции, это заявление вызвало обвал курса национальной валюты Турции - лиры.
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