Иран намерен экспортировать электроэнергию в Россию через Азербайджан

Иран ведет переговоры с Азербайджаном и Арменией для экспорта электроэнергии в Россию, сообщил министр энергетики Ирана Реза Ардаканиан в интервью агентству «Irna».
«Начаты отдельные переговоры с Арменией и Азербайджаном об экспорте электроэнергии в Россию. Мы также серьезно следим за планом присоединения Ирана к электрическим сетям Европы. Для этого существует несколько сценариев и один их них предусматривает подключение к электросетям Европы через северных соседей Ирана», - сказал министр.
По его словам, Иран стремится к энергообмену с соседними странами - Пакистаном, Афганистаном, Туркменистаном, Азербайджаном, Турцией и Ираком. «В рамках энергообмена с некоторыми странами Иран осуществляет как импорт, так и экспорт электроэнергии, с отдельными странами – только импорт или экспорт», - отметил он.
Р.Ардаканиан добавил, что из-за высокого спроса на электроэнергию в летние месяцы экспортные поставки электроэнергии в соседние страны из Ирана не осуществлялись. «Экспорт начнется в ближайшее время», - подчеркнул министр.
Н.Аббасова
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