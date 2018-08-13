Иран намерен экспортировать электроэнергию в Россию через Азербайджан

Иран ведет переговоры с Азербайджаном и Арменией для экспорта электроэнергии в Россию, сообщил министр энергетики Ирана Реза Ардаканиан в интервью агентству «Irna».

«Начаты отдельные переговоры с Арменией и Азербайджаном об экспорте электроэнергии в Россию. Мы также серьезно следим за планом присоединения Ирана к электрическим сетям Европы. Для этого существует несколько сценариев и один их них предусматривает подключение к электросетям Европы через северных соседей Ирана», - сказал министр.

По его словам, Иран стремится к энергообмену с соседними странами - Пакистаном, Афганистаном, Туркменистаном, Азербайджаном, Турцией и Ираком. «В рамках энергообмена с некоторыми странами Иран осуществляет как импорт, так и экспорт электроэнергии, с отдельными странами – только импорт или экспорт», - отметил он.

Р.Ардаканиан добавил, что из-за высокого спроса на электроэнергию в летние месяцы экспортные поставки электроэнергии в соседние страны из Ирана не осуществлялись. «Экспорт начнется в ближайшее время», - подчеркнул министр.

Н.Аббасова