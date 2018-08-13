Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.933 RUR   0.0247 GBR   2.1681 TRY   0.252

Цена на нефть

    $/bbl WTI   66.81 Brent   72.07

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 22° 28° Завтра 22° 28° 15 Авг 22° 28° 16 Авг 22° 31°

ТЭК 13.08.2018 17:10

Иран намерен экспортировать электроэнергию в Россию через Азербайджан

Иран ведет переговоры с Азербайджаном и Арменией для экспорта электроэнергии в Россию, сообщил министр энергетики Ирана Реза Ардаканиан в интервью агентству «Irna».

«Начаты отдельные переговоры с Арменией и Азербайджаном об экспорте электроэнергии в Россию. Мы также серьезно следим за планом присоединения Ирана к электрическим сетям Европы. Для этого существует несколько сценариев и один их них предусматривает подключение к электросетям Европы через северных соседей Ирана», - сказал министр.

По его словам, Иран стремится к энергообмену с соседними странами - Пакистаном, Афганистаном, Туркменистаном, Азербайджаном, Турцией и Ираком. «В рамках энергообмена с некоторыми странами Иран осуществляет как импорт, так и экспорт электроэнергии, с отдельными странами – только импорт или экспорт», - отметил он.

Р.Ардаканиан добавил, что из-за высокого спроса на электроэнергию в летние месяцы экспортные поставки электроэнергии в соседние страны из Ирана не осуществлялись. «Экспорт начнется в ближайшее время», - подчеркнул министр.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ИРАН, ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ, ПЕРЕГОВОРЫ


Похожие новости


Азербайджан с июня начнет импорт электроэнергии из Ирана Миллер: Москва рассчитывает поставлять при помощи Армении электроэнергию в Иран по обменным операциям Иран завершил строительство ЛЭП для передачи 600 МВт электроэнергии в Азербайджан

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]