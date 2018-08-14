Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9383 RUR   0.0251 GBR   2.1703 TRY   0.2459

Цена на нефть

    $/bbl WTI   67.20 Brent   72.61

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 22° 28° Завтра 22° 28° 16 Авг 22° 31° 17 Авг 24° 33°

Дальнее зарубежье 14.08.2018 09:44

В Сирии и Ираке до сих пор остаются 20 - 30 тысяч террористов ИГ - доклад ООН

От 20 до 30 тыс. террористов группировки "Исламское государство" все еще присутствуют в Сирии и Ираке, несмотря на разгром группировки и почти полное прекращение пополнения ее рядов со стороны иностранных боевиков, говорится в докладе специалистов по контролю за исполнением санкций ООН.

Западные СМИ уточняют, что команда экспертов в этой области каждые шесть месяцев представляют в СБ ООН доклад относительно активности ИГ и группировки "Аль-Каида" (запрещена в РФ), которые находятся в списках террористических организаций.

Согласно докладу, страны ООН сообщили специалистам, что общее число боевиков ИГ в Сирии и Ираке составляет "от 20 до 30 тыс. человек, примерно одинаково распределенных между двумя странами".

В докладе отмечается, что ИГ удерживает незначительные анклавы на сирийской территории, однако группировка "демонстрировала большую приспособляемость" в восточной Сирии и готовность совершать атаки. При этом часть стран-членов ООН отметила появления новых ячеек ИГ в районе лагеря для перемещенных лиц "Рукбан" на юге Сирии. В Ираке ИГ "остается активной посредством спящих ячеек".

Авторы доклада указывают, что финансовые поступления ИГ истощаются, хотя террористы продолжают получать средства от эксплуатации нефтяных месторождений на северо-востоке Сирии. Также почти полностью прекратился приток иностранных бойцов.

В то же время, по данным доклада, отток иностранных боевиков из рядов ИГ в регионе оказался ниже ожидаемого.

В Афганистане число террористов ИГ оценивается в 3,5 - 4,5 тыс. человек. Также от 3 до 4 тыс. членов ИГ действует в Ливии. Еще 250 - 500 человек присутствуют в Йемене вместе с 6 - 7 тыс. боевиков "Аль-Каиды".

Кроме этого, активность ИГ замечена в африканском регионе Сахель, особенно на границе Мали и Нигера, и как утверждает доклад, у ИГ "есть стратегическое намерение распространиться в центральной и южной части Сомали".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ООН, ИГ, АКТИВНОСТЬ, ОЦЕНКА


Похожие новости


В ООН сообщают о применении химоружия игиловцами в Мосуле Каримов выступает за создание в рамках ООН специального органа для решения проблемы "Исламского государства" Эмиссар ООН признает, что недооценил опасность ИГ в Сирии СБ ООН, как ожидается, рассмотрит в четверг предложенную РФ резолюцию по противодействию финансирования ИГ СБ ООН призвал к единым действиям против "Исламского государства"

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]