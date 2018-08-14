В Сирии и Ираке до сих пор остаются 20 - 30 тысяч террористов ИГ - доклад ООН

От 20 до 30 тыс. террористов группировки "Исламское государство" все еще присутствуют в Сирии и Ираке, несмотря на разгром группировки и почти полное прекращение пополнения ее рядов со стороны иностранных боевиков, говорится в докладе специалистов по контролю за исполнением санкций ООН.

Западные СМИ уточняют, что команда экспертов в этой области каждые шесть месяцев представляют в СБ ООН доклад относительно активности ИГ и группировки "Аль-Каида" (запрещена в РФ), которые находятся в списках террористических организаций.

Согласно докладу, страны ООН сообщили специалистам, что общее число боевиков ИГ в Сирии и Ираке составляет "от 20 до 30 тыс. человек, примерно одинаково распределенных между двумя странами".

В докладе отмечается, что ИГ удерживает незначительные анклавы на сирийской территории, однако группировка "демонстрировала большую приспособляемость" в восточной Сирии и готовность совершать атаки. При этом часть стран-членов ООН отметила появления новых ячеек ИГ в районе лагеря для перемещенных лиц "Рукбан" на юге Сирии. В Ираке ИГ "остается активной посредством спящих ячеек".

Авторы доклада указывают, что финансовые поступления ИГ истощаются, хотя террористы продолжают получать средства от эксплуатации нефтяных месторождений на северо-востоке Сирии. Также почти полностью прекратился приток иностранных бойцов.

В то же время, по данным доклада, отток иностранных боевиков из рядов ИГ в регионе оказался ниже ожидаемого.

В Афганистане число террористов ИГ оценивается в 3,5 - 4,5 тыс. человек. Также от 3 до 4 тыс. членов ИГ действует в Ливии. Еще 250 - 500 человек присутствуют в Йемене вместе с 6 - 7 тыс. боевиков "Аль-Каиды".

Кроме этого, активность ИГ замечена в африканском регионе Сахель, особенно на границе Мали и Нигера, и как утверждает доклад, у ИГ "есть стратегическое намерение распространиться в центральной и южной части Сомали".