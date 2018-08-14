Автобус перевернулся в Великобритании, свыше 40 человек пострадали

По меньшей мере, 41 человек пострадал после того, как на трассе в английском графстве Кент перевернулся автобус, сообщил в понедельник британский телеканал "Скай-ньюз".

По его информации, среди пострадавших семеро детей. Три человека получили серьезные травмы.

Отмечается, что спасателям пришлось прибегнуть к спецсредствам для того, чтобы достать двух человек, заблокированных в салоне.

На месте ДТП работают медики и полиция.