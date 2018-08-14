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Дальнее зарубежье 14.08.2018 09:48

Автобус перевернулся в Великобритании, свыше 40 человек пострадали

По меньшей мере, 41 человек пострадал после того, как на трассе в английском графстве Кент перевернулся автобус, сообщил в понедельник британский телеканал "Скай-ньюз".

По его информации, среди пострадавших семеро детей. Три человека получили серьезные травмы.

Отмечается, что спасателям пришлось прибегнуть к спецсредствам для того, чтобы достать двух человек, заблокированных в салоне.

На месте ДТП работают медики и полиция.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, АВТОБУС, ДТП, ПОСТРАДАВШИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]