В Грузии могут усложнить правила выдачи иностранцам вида на жительство

В парламент Грузии представлен законопроект, в соответствие с которым предусматривается внести изменения в закон "О правовом положении иностранцев и лиц без гражданства", усложняющие правила выдачи иностранцам вида на жительство на территории страны, сообщают в понедельник грузинские СМИ.
Согласно предлагаемым изменениям, основанием для получения вида на жительство станет инвестирование в Грузию 300 тыс. долларов США, или владение недвижимым имуществом, стоимость которого превышает 100 тыс. долларов.
Кроме этого, инвестор изначально не будет получать постоянный вид на жительство. Сначала он получит инвестиционный вид на жительство, рассчитанный на 5 лет.
Авторы законопроекта - депутаты парламента Гоча Энукидзе и Илья Цулая считают, что ныне действующее законодательство устанавливает для получения вида на жительство довольно низкий финансовый ценз, что, учитывая растущий уровень миграции, намного ниже рациональной минимальной черты. По их оценке, это способствует не притоку инвестиций и экономическому развитию страны, а массовой миграции иностранных граждан (в основном - испытывающих финансовые трудности).
В настоящее время для получения в Грузии вида на жительство необходимо инвестировать не менее 300 тыс. лари (около $110 тыс. по текущему курсу), или владеть на территории Грузии недвижимым имуществом, рыночная стоимость которой превышает эквивалент 35 тыс. долларов.
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