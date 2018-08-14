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ТЭК 14.08.2018 10:52

Европе необходимо поддерживать строительство газопровода TAP – конгрессмен

Председатель специального постоянного комитета по разведке палаты представителей Конгресса США Девин Нуньес (Devin Gerald Nunes) заявил, что Европе необходимо поддержать прокладку Транс-Адриатического газопровода из Азербайджана в Италию.

"TAP будет принимать природный газ из Азербайджана и транспортировать его в Италию и далее в Западную Европу. Администрация президента США Дональда Трампа поддерживает этот трубопровод в качестве конкурента Nord Stream 2", - отметил конгрессмен, пишет Washington Examiner.

По его мнению, "со строительством TAP появится еще один источник газа для Европы. "Это обстоятельство снизит зависимость европейских стран от российского газа", - считает он.

Д.Нуньес подчеркнул, что некоторые члены правительства Италии мешают строительству газопровода.

Как сообщалось ранее, Д.Нуньес 10 августа провел в Баку переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Общая протяженность TAP составляет 878 км, из которых 550 км пройдет через северную часть Греции, 215 км - через территорию Албании, 105 км - через Адриатическое море и 8 км - по территории Италии. Поставки азербайджанского газа в Европу в объеме 10 млрд кубометров в год намечены с 2020 года.

Проект предназначен для транспортировки природного газа с азербайджанского месторождения Шах-Дениз в рамках "Стадии-2" его разработки через Грецию и Албанию в Западную Европу. Совладельцы проекта - Госнефтекомпания Азербайджана (20%), BP (20%), Snam (20%), Fluxys (19%), Enagas (16%) и Axpo (5%).

А.Азизов

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Тэги: США, TAP, ПОДДЕРЖКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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